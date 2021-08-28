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女劍團體賽獲第四名

2021-08-28 列印
女劍團體賽獲第四名
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　　東京殘奧會女子輪椅劍擊重劍團體賽，港隊代表余翠怡、吳舒婷、鍾婉萍（見圖）在銅牌賽，不敵俄羅斯殘奧會，取得第四名，無緣獎牌。中國隊在決賽以四十比十七大勝烏克蘭，勇奪金牌。

　　港隊原本首場小組賽面對東道主日本，惟對方退賽。港隊之後面對波蘭，由「五朝元老」余翠怡於最後第九節為港隊奠定勝局。在第二場分組賽迎戰俄羅斯殘奧會，雙方表現有較大差距，港隊落敗以次名晉級四強。



　　港隊在四強賽面對烏克蘭，打頭陣的余翠怡以五比一領先首節，但鍾婉萍被對手取得十九分，最終港隊落敗；在銅牌賽再次面對俄羅斯殘奧會，大部份時間處於下風只取得第四名。

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