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上市公司高層 涉盜款4.5億被捕

2021-08-28 列印
　　有前上市公司管理層人員涉嫌干犯欺詐罪行及盜竊，涉逾四億五千萬元。警方商業罪案調查科與證券及期貨事務監察委員會（證監會）昨天採取聯合行動，搜查一家香港上市公司，以及其前高層人員及相關人士的住所。

　　證監會根據《證券及期貨條例》就與提供虛假或具誤導性的資料，及其他失當行為相關的罪行，聯同警方進行是次搜查。



　　警方在調查欺詐罪行的行動中，於全港多個地點以「串謀詐騙」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）及「盜竊」罪名，拘捕兩名年齡分別為五十三及六十一歲的男子。被捕人包括該上市公司的前高層人員，他們涉嫌串謀他人透過虛假交易及盜用該公司資金，當中涉及超過四億五千萬港元。所有被捕人正被警方拘留調查。

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