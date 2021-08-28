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涉宣揚恐怖主義 港大生容頌禧准保釋

2021-08-28 列印
涉宣揚恐怖主義 港大生容頌禧准保釋
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　　港大學生會評議會涉嫌上月通過動議，悼念七一刺警案疑兇梁健輝，其中四名港大生被控一項宣揚恐怖主義罪，並以「煽惑他人有意圖而傷人」作為交替控罪。其中一名被告容頌禧，早前批准保釋遭控方申請覆核保釋裁決，案件昨於高等法院審理，高院法官杜麗冰批准容頌禧保釋。

　　十九歲被告容頌禧（見圖）的保釋覆核昨早於高等法院由《國安法》指定法官杜麗冰主理，她聽取雙方陳詞後，信納容頌禧不會再從事危害國家安全的行為，決定批准容頌禧保釋，駁回律政司覆核申請。其中保釋條件包括五萬元現金擔保、遵守宵禁令、不得離港等。



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