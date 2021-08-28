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大埔墟兩死車禍 四歲童仍未過危險期

2021-08-28 列印
　　大埔廣福道周日發生的士衝燈剷上安全島，造成兩死八傷慘劇。同在意外中重傷的一對母子，包括懷有五個月身孕的姓伍婦人及其四歲兒子，其中母親盆骨骨折，一度留醫深切治療部，幸經搶救已轉危為安，現時情況穩定；惟其子因頭部受創，現時仍未度過危險期，顱內壓仍然偏高。

顱內壓偏高



　　伍婦的姓劉丈夫在意外後連日到醫院守候，他向傳巢指現時無法預料兒子康復路及未來影響，惟想起兒子傷重留醫，不禁哽咽指「有生存才有希望」，他又再次感激當日協助抬車救人的熱心人士。劉又稱，兒子的顱內壓仍然偏高，因腦創傷需要長時間評估，待情況穩定下來，才可以進入下一個階段，現時只有不停等待。對於意外會對兒子做成多大傷害，他表示難以預料，並坦言相信康復過程相當漫長。

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