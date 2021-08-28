﻿醫管局部份制度僵化 范鴻齡提連串改革救火﻿

要統領擁八萬僱員的機構，醫院管理局主席范鴻齡向《星島日報》形容其職位具挑戰性，縱使位處高位，應說的話他未曾吝嗇：「部份制度已僵化，如退休重聘流程對同事不尊重。」該正視的困局，他嘗試拆局：「同事對減少專科門診輪候時間不太着緊，因看不到希望。」針對長年死結，他提出連串改革，務求以近水救火。非醫學界出身的范鴻齡，踏入這個崇尚專業的陣地一直備受質疑，不過這個背景似乎助他引入新策時更無包袱，以管理者身份對症下藥，「任內最大挑戰是推動可持續發展，否則公營醫療系統遲早『爆煲』。」范鴻齡於一九年底上任，笑言只享受了短暫的蜜月期：「聖誕前夕應邀出席不少醫院派對，以為醫管局主席日子好易過。」翌年一月，新冠肺炎疫情爆發，挑戰接踵而來，最矚目的可謂醫護首度發起罷工，訴求包括促港府封關救港，以及要求醫管局確保保護裝備充足。回顧當時，范鴻齡界定罷工屬政治性，讚揚下屬處理得宜，減少非緊急服務的同時請求同事歸隊，罷工最終持續五日結束。他強調沒有秋後算帳，重申作為具規模的法定機構，會合法、情、理處理問題。范鴻齡談及保護裝備不足時反倒更緊張，「保護衣不足可能停晒手，無人會同你講合情合理合法。」特別是罷工過後，醫護需集中處理疫情，「你點打仗？（無保護衣）罷工可能不止五日。」這個危機終在中央、特區政府及商界人脈協助下得以解除。延退休年齡挽留人手步入後疫情時代，范鴻齡決心處理更大的挑戰，他甫上任已提倡可持續發展策略，其中一項舉措是挽留人手。最新醫生流失率升至百分之四點六，護士流失達百分之六點五。為了解流失有否加速，他特意請同事整理去年四月起計一年的流失率，與去年七月起計一年的流失率作對比，「前後三個月比較，醫護流失率升幅達百分之十二，當真加快了。」數據確鑿令人憂慮，惟正擬修例引入的海外醫生屬遠水，需另謀方法救近火。要留人，范鴻齡目標明確，移民潮非靶點，應留住不打算離港的人，如轉往私家或退休的同事，下月將提交至大會的建議，是將舊制醫護退休年齡由六十歲延長至六十五歲。「你不覺得今時今日六十歲仍很年輕嗎？」年過七十的范反問。「同事熟悉制度、有高超醫術，是現成的人才，可立即減少人手流失。」他透露將保留審核機制，確保留任者公認值得延任。看似完美的計劃，部份同事看來卻有漏洞，將退休年齡延後五年，是否意味較年輕同事需等多五年才可獲擢升？「遲了升職，但你退休也遲了對不對？」他指晉升的位置有機會增加，不過需避免「將多兵少」現象。范鴻齡再着手拆解另一個死結，專科門診大排長龍，穩定新症需等上百個星期才可見醫生，他不諱言，過往欠動力清人龍因缺乏希望：「我們如果清零，公院與私院收費差距大，外面病人或全數轉入公家。」醫療質素竟引來反效果：「我們做得再好，都是自己成功的受害者。」醫管局的公私營協作計劃下月推新措施，由公院轉介穩定專科病人至私家醫生跟進，萬一病情突變，病人可隨時回公院接受治療，范鴻齡形容似安全網，病人感安心，公院又可集中時間處理較緊急的病人，「這是現實環境中，醫管局須負起的責任。」在商界打滾多年，教他在領導醫管局時，更着重以人為本的方針。「我由MT（管理培訓生）幫人斟茶遞水做到管理層，成功的管理視乎你是否懂得用人唯才。」位高至主席，更需尊重同事：「如果同事不支持，主席無作用的，『得個噏字。』」他又指同一套制度運行已久或需適時調整，「有部份制度已經僵化，有需要改善。」