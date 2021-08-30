﻿港府推動全民接種 研增限制 未打針或禁搭車入餐廳

本港近期預約打針人數時上時落，接種率仍未達七成，保護屏障遙不可及。公務員事務局局長聶德權表明，政府會朝「全民接種」方向推展疫苗接種計劃，不排除會在食肆、交通工具等施加限制，只准已打針的人進入。政府亦鼓勵企業跟隨政府的做法，要求仍未打針的員工，需要定期自費檢測。本港新冠疫苗接種率剛過六成，有近四百一十萬市民已打第一針，仍未達保護屏障所需的七成下限。有學者警告，面對變種病毒，整體接種率須提高至九成以上，才可以建立保護屏障。負責推行疫苗接種計劃的聶德權指出，政府會朝「全民接種」方向推展接種，因應Delta變種病毒傳播力強，有需要在社區建立保護屏障。防疫措施與接種率脫鈎就是否達至「全民接種」才考慮放寬社交距離措施或通關，他指，當局並非「機械式」按接種率考慮防疫措施或通關安排，而是按風險作出評估。被問及會否仿效法國，要求先打針或出示陰性檢測證明，才可以進入食肆或乘坐公共交通工具，聶回應指不排除有此可能性，過去有些指定場所爆疫而須關閉，故不排除會在食肆等處所施加限制，已接種疫苗的人才可進入。但他強調，不存在硬性強逼接種，因為政府一直向市民提供選擇，重申疫苗有助減低導致重症及死亡的機會。香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報說，若只有已打針人士可進入食肆，執行上的困難是可以解決的，也不需要安排額外人手，但料初期會與顧客有爭執，但相信過渡期後可以適應。被問及會否擔心流失部份不願打針或透露個人資料的客人，他指：「唔理得咁多」，始終要以防疫為先，亦相信當局會考慮替代方法。促企業要未打針員工檢測此外，聶德權表示，政府階段性的目標，是希望在九月底前接種第一針的合資格人口達至七成，未來繼續努力推高疫苗接種率，做到「應打盡打」。他指出，二十歲至五十九歲工作人口接種率為七成，故鼓勵企業跟隨政府做法，要求仍未打針員工定期自費檢測。除了機場職員，政府亦會研究要求更多高風險行業員工打針或作定期檢測，包括檢疫酒店的員工。本報記者