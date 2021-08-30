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﻿商場辦健康講座 長者可即場打針

2021-08-30 列印
■現時長者可到特定疫苗接種中心領即日籌。
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　　本港長者的新冠疫苗接種率偏低，七十歲以上長者僅有不足三成人打了針。公務員事務局局長聶德權表示，當局會盡量提供方便，讓更多長者打針，包括在商場、屋邨或地區舉辦健康講座，讓長者了解自己身體狀況，亦會有醫護人員諮詢服務，並可以即場安排接種疫苗。

　　聶德權指出，長者屬於感染風險最高的一群，萬一有第五波疫情在安老院舍、社區爆發的話，長者受感染後的死亡或重症機會很高，所以重要的是，鼓勵更多長者去打針，當局未來繼續努力推高長者的疫苗接種率。

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