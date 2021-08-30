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港隊殘奧暫僅獲一銅　雷雄德：健兒疫下未能出賽

2021-08-30 列印
　　港隊在早前數屆殘奧均取得優異成績，共奪下四十金，但今屆殘奧賽事過了一半，暫只得一面銅牌。浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德向本報表示，疫情下，港隊殘疾運動員未能外出參與國際賽事，導致今屆表現受影響，但在旅遊氣泡等措施下，不少歐洲殘奧賽事恢復，歐洲運動員因此累積經驗，有助在殘奧發揮。

　　雷雄德又指，近年中國殘疾運動員的水平突飛猛進，源於內地近年同等看待殘奧及奧運，投放相同資源，認為香港在這方面有提升空間，可以借鑒。



　　他強調，儘管目前港隊奪的獎牌數未如理想，但不少運動員都取得前八的位置，形容「拿到全世界前八都好唔容易！」，希望港人繼續為香港健兒打氣。

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