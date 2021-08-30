除了沈集成、方嘉柏、韋達依舊予人有新馬搶攻的感覺外，姚本輝、丁冠豪及希斯，近來練兵工夫相較預期亦做得更多更辣。 姚本輝、希斯皆曾有季初搶攻前科，兵力夠又搶得起，對此不感奇怪。但確估唔到亦無印象，丁冠豪季初竟如此積極。 眼見、口講或心諗，均無憑證，丁冠豪最近安排一批馬，一輪又一輪地拍跳，縱使非甚麼大件事，也得提醒自己，練馬師絕對唔係想搶攻就搶到，還要有多的是的因素配合，重點始終是馬匹，究竟操唔操得起？ 神經受刺激後，翻資料求證，發現丁冠豪開倉三季以來，於九、十月的成績原來幾好，大前季十四Ｗ、前季八Ｗ，雖上季頭馬總數乃三季最低，也贏五場，而度過稍差的一季後，今季回復搶攻模式不稀...

2021-08-30