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衞健委：反對美國溯源報告「甩鍋」

2021-08-30 列印
■曾益新指，希望美方能真正將新冠病毒溯源作為一個科學問題來對待。
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　　美國情報部門發佈新冠病毒溯源調查摘要，國家衞健委副主任曾益新表示，由美國的情報部門、而非專業醫學機構發佈溯源調查報告，本身就很具諷刺意味，是誰在將溯源問題政治化也一目了然，反對將溯源工作作為「甩鍋」的工具。

　　曾益新指中國政府從疫情發生以來，一直支持科學開展新冠病毒溯源，但反對將溯源工作作為「甩鍋」的工具。他指希望美方能意識到病毒才是人類共同的敵人，真正將新冠病毒溯源作為一個科學問題來對待，鼓勵各國科學家通力合作。此外，內地新增三十三宗輸入個案，無本土感染個案。內地今波疫情的高風險地區「清零」，雲南瑞麗及河南的三個高風險地區，由昨日已下調為中風險地區。台灣過去一日新增十三宗本土個案，其中新北市佔十一宗，有家人群組感染達九人染疫。疫情指揮中心指這個家庭的居住環境較擁擠，全家除一名小童之外，其餘成員都確診，年齡最細的患者僅有兩歲。



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