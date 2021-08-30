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日莫德納疫苗再發現異物

2021-08-30 列印
　　日本早前發現莫德納新冠疫苗內有異物，暫停使用疑受污染的一百六十三萬劑疫苗。沖繩縣政府表示，再在這款疫苗發現異物，那霸市的疫苗接種中心先後在四瓶未開封的莫德納疫苗發現有異物混入，均不屬於已停用的批次，已暫停該中心的疫苗接種。

　　厚生勞動省日前表示，兩名男子在接種懷疑受污染的莫德納疫苗後死亡，兩人分別三十和三十八歲，正調查死因。而負責日本國內疫苗供應的武田藥品公司將分析有關疫苗，驗證是否在生產過程中攙入雜質等，並會與厚生勞動省商討後續應對。



　　同時，新加坡全力推動疫苗接種工作，接種率已達八成。當地衛生部長指會繼續接種計劃，目標下月底前全面完成注射工作。當局早前已表明，若接種比率進一步提升，可放寬更多經濟及社交活動，包括不要求入境者隔離檢疫。

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