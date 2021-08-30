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馬料水往東平洲渡輪起火 320人逃生 乘客：好驚！

2021-08-30 列印
■大埔馬料水開往東平洲的渡輪冒煙，船上乘客需換船逃生。
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　　翠華船務一艘載有約三百二十人、由大埔馬料水開往東平洲的渡輪，昨早在航行途中疑機房電線短路冒濃煙，船上乘客需換船逃生。消防一度將火升至二級，事件中無人受傷，遊客順利抵達東平洲。有乘客指起火後，大批下層乘客自行走上上層，現場乘客有些恐慌穿上救生衣，情況緊張，擔心不知道何時沉沒；現場煙霧瀰漫，似是燒塑膠的臭味，船員安撫乘客鎮定。有乘客直言「好驚」，幸知道不會沉船才安心。

　　事發於昨早十時左右，消防其後到場灌救，下午一時許將火大致撲滅，經調查後懷疑火警由機房電線短路引起。船公司派出另一艘渡輪到場，讓乘客轉船。



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