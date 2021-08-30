事發於昨早十時左右，消防其後到場灌救，下午一時許將火大致撲滅，經調查後懷疑火警由機房電線短路引起。船公司派出另一艘渡輪到場，讓乘客轉船。
馬料水往東平洲渡輪起火 320人逃生 乘客：好驚！
事發於昨早十時左右，消防其後到場灌救，下午一時許將火大致撲滅，經調查後懷疑火警由機房電線短路引起。船公司派出另一艘渡輪到場，讓乘客轉船。
港府推動全民接種 研增限制 未打針或禁搭車入餐廳
本港近期預約打針人數時上時落，接種率仍未達七成，保護屏障遙不可及。公務員事務局局長聶德權表明，政府會朝「全民接種」方向推展疫苗接種計劃，不排除會在食肆、交通工具等施加限制，只准已打針的人進入。政府亦鼓...
2021-08-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
鄭州回復正常又再面臨暴雨 市民慨歎：2021活着很難
河南鄭州市上周六起全面解封，翌日鄭州市氣象部門即發佈未來一周將受暴雨影響的消息。據了解，當地公交集團周日起恢復正常運營，就面臨受暴雨影響。而微博網民亦紛紛留言關注河南的情況，網友說「水情災情疫情反覆橫...
2021-08-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
擊斃比利小子手槍 4688萬拍出破紀錄
十九世紀美國西部時代惡名昭彰的比利小子（Billy the Kid），最終遭一名警長開槍擊斃。這把奪命手槍於上周五拍賣，以六百零三萬美元（四千六百八十八萬港元）成交，創下槍械拍賣的世界紀錄。比利小子本名麥卡蒂（Henry McCarty），是在亞利桑那州和新墨西哥州被通緝的亡命之徒，前後殺了八個人。他是近百年來西方流行文化津津樂道的話題之一。在一八八一年七月十四日，警長加勒特（Pat Garrett）在新墨西哥一處農場開槍擊中比利小子胸口，令他當場斃命，死時年僅二十一歲。當時使用的這把科爾特（Colt）單動式左輪手槍，無論現場、電話還是網上拍賣，競投情況都相當熱烈。
2021-08-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
揚海開放示範單位
由嘉里、信和及港鐵合作發展的港鐵黃竹坑站上蓋新盤揚海，繼上周上載樓書後，今周隨即開放示範單位及公佈價單，首批120伙涵蓋一至三房戶型，折實後最平1079.92萬元入場。 嘉里發展香港區總經理湯耀宗指出...
2021-08-28
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
鮑威爾放鴿幫助微 監管風暴持續 港股短期難脫上落市
聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息，美股三大指數急彈，惟市場認為港股走勢仍與之前相若，由於中美關係、內地監管風暴及地緣政治風險未明，大市無明顯...
2021-08-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
被嘲前先自嘲 槍迷辱槍
十年前的八月廿八日，阿仙奴於英超作客曼徹斯特市以2:8大敗給曼聯，十年後的同一日，阿仙奴再作客曼徹斯特市就吞曼城五蛋。網上的槍迷罵聲震天，當日有份入場的槍迷更是愛得很痛，在別人嘲笑前先自嘲。有槍迷於半場時已經離座，甚至有人在藍月入球時鼓掌和手舞足蹈，就連球隊名宿都忍不住狠批是領隊阿迪達的戰術出錯。 二○一一年八月廿八日，阿仙奴造訪曼徹斯特市的奧脫福球場，以2:8大敗給曼聯。「八二八慘敗」於上周六剛好滿十周年，而這日阿仙奴再次作客曼徹斯特市，今次就淨吞曼城五隻光蛋，令「八二八」再成槍迷最痛苦的一日。當中有份入場的阿仙奴球迷更是哀莫大於心死，務求在他人嘲笑己隊前先自嘲。 提早離...
2021-08-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【新車消息】新版MINI Hatch車系，入門Cooper 5-Door五門版最受買家熱捧，$339,800起！
香港MINI代理上月底在港推出全 新版MINI Hatch車系，標準配套大幅升級，繼續主打開心活潑，據知一式三款之中，暫時以入門Cooper 5-Door五門版最受買家熱捧，車價$339,800起。...
2021-08-25
- 【中環街市】「西餅王后」李曾超新設創意1966烘焙聯盟，進駐中環街市傳承本地烘焙文化
- 【秋葵好處多】「綠色人參」秋葵黏液最有益！超級好料營養又豐富
- 【最人氣手信】白之戀人成為日本必買人氣手信榜第一位！頭 5 位竟然還有......！
- 【Staycation新體驗】東涌世茂喜來登酒店喜來農夫住宿計畫 綠色宅度假梅窩有機農場當城市農夫
- 【銅鑼灣食廈Zing!】日本菜新餐廳「雪見料理」 主打季節性廚師發辦 直送極品天使蝦 度身訂造時令餐單
- 【聚焦本土人才】 《香港Affordable Art Fair》實體展回歸，藝術買得起
- 【健康有營】 癌症病人如何戒口？中醫理論強調藥食同源、藥食同理
- 【車情車趣】 十年人事，林寶堅尼Aventador「大牛」系列功成身退
- 【配額售罄】 車系最後版本！林寶堅尼Aventador LP780-4 Ultimae終極致敬
- 【中環街市】「藝術有嘉」炮製「藝趣滿中環」，藉大熒幕呈超超現實構圖，促進社區共融！
- 【首飾新潮流】 自創配搭！Pandora手袋扣、鎖匙扣、耳環圈以串飾隨心點綴，全新Disney×Pandora系列同步登場
- 【Art Papa】 香港藝術館《藝術要有形——呂壽琨的尋禪之道》，展示水墨的「形」與「型」
- 【「恩」賞音樂】評蔡琴經典專輯《蔡琴老歌》CD版，以三洋無字母6字版最佳！
- 【米珠蓮】韓式燒肉新店貊炙，網燒USDA Prime乾式熟成牛
- 【8.25 星座運程】山羊：容易沾染莫名傷感，大笑幾聲把心情放開。
- 【單車客】Blue Bottle沙田新城市廣場限定咖啡店 顆拍Bike The Moment推Tokyobike咖啡單車遊
- 【產能危機】 疫情嚴峻加上半導體短缺，9月Toyota全球減産近4成
- 【Jace舞台新女鞋】Jace Chan穿上Christian Louboutin全新女鞋現身PROCESSED演唱會
- 【主打光斑人像】OPPO Reno6系列5G手機加強AI人像影拍 新增光斑人像玩意 一鍵散景效果強烈 濾鏡色彩隨手拈來即時套用
- 【最新展覽】灣仔尚青商號《台灣懷舊柑仔店主題展》：古早味打卡位、地道商品及台式美食，偽台灣旅行讓你大感滿足！
- 【夏天的味道！】LucAle夏日Menu，海鮮及黑松露主題，配龍蝦‵魚子醬勁鮮味！
- 【秋冬It Bag】Anteprima Wirebag秋冬新作 皮袋以外這會是上班族不錯選擇
- 【Happy Life】 預防BB感染百日咳，孕婦應預先打針？不打會有影響？
- 【寵愛有家】 聰明乖巧愛討摸的Ninja，等待新主人領養
- 【Lady Fifi】 灣仔尋味意法風情，Crust Italia那不勒斯風味，ÔDELICE嚐法式Comfort Food
- 【8.24 星座運程】雙魚：拍拖人士易爭吵，盡力平息無謂糾紛。
- 【中環荷李活道覓食】北歐輕食餐廳Hjem 崇尚天然健康飲食 主打傳統地道料美食 舒適簡約北歐家居格調
- 【新車消息】Nissan Z雙門跑車2022年正式開售
- 【Mini LED電競芒】Samsung新一代49吋曲面電競芒Odyssey Neo G9 嶄新Mini LED面板光暗精細控制 官網預購送逾三千元Logitech電競禮品
- 【直擊開幕！】全新面貌中環街巿即日起試業，目標打造成廿一世紀Marketplace，一文話你知七大特色！
- 【好想旅行】新加坡PARKROYAL COLLECTION Marina Bay環保城市綠洲設計，美國建築師John Portman大玩新未來主義
- 【波鞋消息】Onitsuka Tiger X Amazon Prime Video原創電影《灰姑娘》推限量版運動鞋，9月登場幻彩色調勁似玻璃鞋！
- 【根治蕁麻疹可期】 中西協作新研究 内服中藥治慢性蕁麻疹 不難有望根治
- 【8.23 星座運程】白羊：認識一位陌生人，感覺卻又熟悉。
- 【李居明大師會客室】八字面相看出你幾時發達？
- 【食玩王｜藍田搵食】 大壹燒鵝名物，茶記歎非一般燒味
- 【MALL樂哥】 消費券用得精明！圓方新禮遇回贈達100%
- 【米珠蓮】 中環藝術風新餐廳Pazzi Isshokenmei，歎意日Fusion美饌
- 【日本今周熱話】直島最新藝術旅館ろ霞（ROKA） 明年4月與瀨戶內國際藝術祭同步開幕 全室私人露天風呂現已接受訂房
- 【日本今周熱話】北海道星野Tomamu度假村 雲海平台正式重開 期間限定每日一組獨佔平台露營看雲海
- 【電腦節首賣】ASUS ROG Phone 5s系列電競手機升級S888+處理器 效能提升25% 最強Pro版配彩色幻視熒幕 即場入手送無線耳筒
- 【李居明大師會客室】你的子女未來會否有成就？
- 【初秋護理】 為肌膚注入養份，轉季補濕攻略
- 【「驚」喜萬聖節】日本恐怖漫畫大師伊藤潤二再辦香港展覽 南豐紗廠10月《走進伊藤潤二的詭異世界》 五大展區模擬漫畫故事主題 富江蛞蝓少女還有……
- 【三款新跑鞋推介】名師出品時尚與功能俱備 Anson Kong/Ian/Lokman跑出型格姿態
- 【免費藝展打卡遊】日本藝術家花井祐介最大型海外個人展 兩米長3D立體雕塑寓意人生 首件NFT裝置藝術品拍賣
- 【簡易動作減橙皮紋】 酷熱天穿短裙熱褲 專家教做簡易運動有效減橙皮紋 雙腿大解放
- 【電影盛宴】《夏日國際電影節》33部新戲經典共賞 山田洋次《電影之神》重現日本電影黃金時代 特別專題引介今敏金基德風格之作
- 【測骨質疏鬆新儀器】傳統檢查骨質疏鬆方法含輻射 嶄新一代超聲波骨質診斷儀 零輻射沒副作用
- 【一鍵傳情】Logitech POP Keys無線藍牙鍵盤 復古機械式造型似打字機 首創可換鍵帽Emoji快捷鍵 8種表情一按即發
- 【勁量新版】 法拉利入門級新車，Portofino M開頂魅惑
- 【9月開賣】 Xbox Gamescom發佈會8月25日凌晨直播，新一批主機行貨到港
- 【米珠蓮】火鍋放題齊齊滾，一人一鍋穀飼肥牛、美國特級肩胛牛、極品封門柳
- 【8.20 星座運程】天秤：要多消費，才可催旺運程
- 【眾星齊撐H&M新聯乘】Toga Archives x H&M反應熱烈 Edan/許廷鏗/謝安琪/陳凱琳搶先着
- 【應節傳統美食】 人氣品牌「回味蛋卷」 用心傳承美味 著名代工起家 賣最優質蛋卷 新推應節月餅
- Benz搶先慕尼黑車展發表C-Class All-Terrain 4Matic新版
- 【食玩王｜柴灣揾食】柴灣「耀東號豬扒大王」鎮店豬扒食出原汁原味｜厚切牛脷每粒厚3cm入口即溶
- 【創意粵菜】將創意注入點心小菜之中！鏞鏞．藝嚐館帶來不一樣的味覺享受
- 【機迷客串做DJ】ASUS ROG×Alan Walker限量版電競Notebook Zephyrus G14 AW SE 機身介面注入名DJ元素 包裝盒化身DJ混音器 18種混音效果任你Remix
- 【穿搭教室】今個秋冬因為這一個元素，令Dior絲巾成為簡單卻吸睛的必入潮物
- 【支持原創】從「西蘭花」道出中西合璧的高雅風骨？一起窺探本地原創品牌Western Orchid的時裝設計美學
- 【水晶藝術】Baccarat Masters of Lights聯乘新作，近千萬法國高級水晶藝術家品
- 【Leo Sir出動】 油價破頂，點樣最慳？油站優惠一覽
- 【美國發表】 林寶堅尼Countach五十周年，LPI800-4借殼重生，全球限量112輛！
- 【8.19 星座運程】處女：有能量的星移到溝通宮，說話影響力高
- 【9月開賣】Edan《小諧星》搶先着Toga Archives聯乘H&M新裝 預覽名師出品鎖定目標掃貨
- 【中環歎高質美食】摩登歐陸菜新餐廳MARGO 上層藏型格馬天尼酒吧KYLE & BAIN
- Ford GT推出'64 Heritage Edition限量版
- 【Flag Bag今夏回勇】鄭秀文/姜濤/Lisa演繹四款熱賣Flag Bag 新顏色Monogram圖案突圍
- 【疫苗接種方式】最新霧化吸入式、噴鼻式及傳統注射式 你適合哪種？疫苗接種方式任你揀？
- 【智能手環對號入座】Fitbit Luxe輕便時尚5天續航 健康壓力齊管理 Ace 3迷你兵團特別版 卡通徽章鼓勵小朋友運動
- 【健康有營】 「強直性脊柱炎」嚴重可致駝背或殘障，中藥治療有法
- 【期間限定】 隱世咖啡店stain+打造雪花秀Amber House，巨型壁畫打卡，歎香濃綿滑Orange Latte
- 【GT Edition新版】 Subaru XV 2.0i玩得精明，20萬Budget換來中型SUV享受！
- 【「恩」賞音樂】評陳慧嫻《反叛》三洋版CD，音質最貼近黑膠，見證步入大紅大紫階段！
- 【Art Papa】 香港的書齋，香港藝術館《至樂樓藏中國書畫第二次捐贈珍品展》
- 【唐樓變身】 「舊香港．融舊──藝術概念館」賞舊物老建築
- 【米珠蓮】 城中三大靚叉燒推介：天寶閣、天龍軒、唐宮小聚
- 【抵玩Staycation】 瑞吉酒店夏日優惠，尊享貼心管家服務，自選雙人早餐、延遲退房、$500消費額等禮遇
- 【8.18 星座運程】雙子：從事金融可採進，有望帶來可觀收入
- 【穿上Vivienne Tam】Vivienne Tam花俏新裝女星追捧 FYY/Hana/陳敏之/廖碧兒都愛上
- 【單車客】踩單車遊上水圍村 探索新界北鄉村文化
- 【8月爆紅】電影版《鱷魚君最後的100天》即將上映，K11 Art Mall開設期間限定店，粉絲搶購鱷魚地毯！
- Acura終極版NSX Type S全球限量350輛
- 【仲夏香水推介】熱選五款全新香水 海洋花卉主題感受戶外氣息
- 【回音地帶】張學友《情不禁》專輯30周年，轉走Rock路線，但爆出情歌《每天愛你多一些》，橫掃各大流行榜，更令他登上天王之位！
- 【食玩王｜Staycation】香港瑰麗酒店Ｘ惜食堂Ｘ綠田園基金等推Staycation for Good季度住宿體驗！融入環保主議令宅度假更有意義
- 【暑假好去處】挪亞方舟夏日森動大歷險最後召集！亞馬遜森林偽旅行，玩遙控越野車、變身小機師、認識恐龍及動物生態
- 【HL著數】人氣咖啡店NOC Coffee Co.慶祝6周年送禮！任何飲品送多杯＋IG送價值$4,286限定生日禮物
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
傳坐包機出走 藏身法國酒莊 趙薇社交網「蒲頭」 暗示身在北京
45歲內地女星趙薇日前突然被列為「劣跡藝人」，所有作品在各大影音平台下架、個人與公司的社交帳號也全被封鎖，似乎一夜間「被消失」，但其出事原因至今無人知曉。事發後趙薇一直「潛水」，前晚突然有消息指她連夜...
2021-08-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——推市內疫苗通行證 接力谷針
本港推行新冠疫苗接種計劃一百八十五天，有四百一十萬多人打了第一針，接種率剛過了合資格接種人口的六成，而打了兩針人數為三百三十多萬。總體而言，香港離保護屏障所需的七成接種率，仍有一段距離。港府表示，不排除效法歐洲國家推行疫苗通行證，即打了針人士方可進入某些公共場所，否則會被拒諸門外。由於變種病毒入侵風險一直存在，加強谷針措施，大有必要。 法國政府在八月初實施疫苗通行證計劃，民眾若要進入咖啡館或搭乘跨城市火車，必須出示政府核發的通行證，證明已接種疫苗、曾感染新冠肺炎但已痊瘉或有近期的檢測陰性證明。意大利也差不多在同一時間實施通行證制度，民眾進入健身房、博物館、電影院等室內處所，...
2021-08-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雄深雅健——丁仔搶攻不稀奇
除了沈集成、方嘉柏、韋達依舊予人有新馬搶攻的感覺外，姚本輝、丁冠豪及希斯，近來練兵工夫相較預期亦做得更多更辣。 姚本輝、希斯皆曾有季初搶攻前科，兵力夠又搶得起，對此不感奇怪。但確估唔到亦無印象，丁冠豪季初竟如此積極。 眼見、口講或心諗，均無憑證，丁冠豪最近安排一批馬，一輪又一輪地拍跳，縱使非甚麼大件事，也得提醒自己，練馬師絕對唔係想搶攻就搶到，還要有多的是的因素配合，重點始終是馬匹，究竟操唔操得起？ 神經受刺激後，翻資料求證，發現丁冠豪開倉三季以來，於九、十月的成績原來幾好，大前季十四Ｗ、前季八Ｗ，雖上季頭馬總數乃三季最低，也贏五場，而度過稍差的一季後，今季回復搶攻模式不稀...
2021-08-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6