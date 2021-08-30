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兩漢涉11店舖盜竊今提堂

2021-08-30 列印
　　警方日前在青衣截查兩名可疑男子，檢獲錫紙袋及鎅刀等工具，疑涉區內一宗店舖盜竊案，重案組經分析其犯案手法及翻查「天眼」片段，揭發兩疑犯同屬盜竊集團成員，至少與區內十一宗店舖盜竊案有關，盜走逾三萬元財物，兩人已被落案起訴，今日提堂。

　　青衣分區特遣隊人員上周五在區內進行反罪惡巡邏，在青衣邨發現兩名男子形迹可疑，在兩人身上搜出錫紙袋及鎅刀等工具，其後經分析其犯案手法及翻查閉路電視片段，懷疑兩疑犯同屬一個盜竊集團成員。警方相信該集團已活躍半年，主要盜取個人護理及消毒用品。疑犯會利用錫紙袋逃避防盜器偵測，將貨物運走，再在深水埗及旺角一帶轉售有關貨物圖利。



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