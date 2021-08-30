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生物科技研發欠廠房資金 團體倡中港設發展基金

2021-08-30 列印
　　持續超過一年半的疫情，突顯本港發展生物科技的需要，團結香港基金助理研究總監及經濟發展研究主管水志偉表示，香港科研抗疫顯示生物科技發展潛力，但鑑於香港欠疫苗廠房及欠缺資金等問題，導致生物科技研發流程未達到應有的水平，建議在河套建立符合監管標準的實驗室，及設立「港深生物科技合作發展基金」。

　　港大過去一年自主研發全球首款噴鼻式新冠疫苗「衛活苗一號」，但水志偉指，研發過程反映在全流程配套的缺乏下，疫苗研發舉步維艱，包括要面對香港欠疫苗廠房，需要尋求內地廠房合作，導致臨牀試驗大幅推遲；同時面對資金困難，牽涉近萬參加者的後期臨牀需更多資金。



　　為完善生物科技研發流程，水志偉建議在河套建立符合監管標準（GLP）的實驗室，尤其是大型動物實驗室，以建設全流程配套設施；亦建議國家發改委、廣東省政府及港深兩地政府設立「港深生物科技合作發展基金」，為具潛力的生物科技企業提供充足的初創資金。

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