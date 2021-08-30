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逾半劏房投訴不獲處理 社協促訂發牌制度規管

2021-08-30 列印
逾半劏房投訴不獲處理 社協促訂發牌制度規管
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　　本港住屋問題嚴重，逾二十萬基層屈居於環境惡劣的劏房。社區祖織協會調查發現，劏房衞生及安全欠佳，近八成受訪者指居住空間不足，六成人面對老鼠、蚊蟲入屋。協會建議政府規管劏房質素，及增建公屋及過渡性房屋。

　　社協訪問三百四十七個不適切居所的住戶，包括劏房、天台屋等，當中大部份單位不符合屋宇署建築物條例。調查發現，七成七人指空間不足，導致欠缺私人空間或私隱；六成一人指有老鼠、蚊蟲入屋，五成八人面對蝨、鼠、蟲患，更有四成三人面對渠管接駁問題，渠管有臭味傳出，亦有租客投訴業主濫收水電費，甚至將單位維修責任轉嫁。調查亦顯示，九成一人會通知業主或房東處理單位的安全問題，如漏水或跳電等，但不足一半獲完成協助處理。團體建議政府制訂發牌制度，取締籠屋及惡劣劏房，及增建公屋及過渡性房屋，兌現三年上樓承諾。



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