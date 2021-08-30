青協調查指公民科欠教材 教師難掌握尺度教學壓力大

青年創研庫在分別訪問三百九十五名高中核心科目主任和九百七十五名初中學生，當中約四分一任教通識科，面對課程改革，通識改為公民及與社會發展科，逾七成教師認為「一國兩制下的香港」，是三個課題中最難教授。教師最大的挑戰，最多人認為是缺乏教材，亦有人未能掌握如何挑選可討論的議題及深度。
約六成教師認為推行時間倉促，在預備教材及教學信心方面，以十分為滿分，教師評分只有二點四九及三點六三分，而壓力高達七點九七分。青協建議政府加強支援公民科教師，以及提供更多教材。
本港近期預約打針人數時上時落，接種率仍未達七成，保護屏障遙不可及。公務員事務局局長聶德權表明，政府會朝「全民接種」方向推展疫苗接種計劃，不排除會在食肆、交通工具等施加限制，只准已打針的人進入。政府亦鼓...
2021-08-30
河南鄭州市上周六起全面解封，翌日鄭州市氣象部門即發佈未來一周將受暴雨影響的消息。據了解，當地公交集團周日起恢復正常運營，就面臨受暴雨影響。而微博網民亦紛紛留言關注河南的情況，網友說「水情災情疫情反覆橫...
2021-08-30
十九世紀美國西部時代惡名昭彰的比利小子（Billy the Kid），最終遭一名警長開槍擊斃。這把奪命手槍於上周五拍賣，以六百零三萬美元（四千六百八十八萬港元）成交，創下槍械拍賣的世界紀錄。比利小子本名麥卡蒂（Henry McCarty），是在亞利桑那州和新墨西哥州被通緝的亡命之徒，前後殺了八個人。他是近百年來西方流行文化津津樂道的話題之一。在一八八一年七月十四日，警長加勒特（Pat Garrett）在新墨西哥一處農場開槍擊中比利小子胸口，令他當場斃命，死時年僅二十一歲。當時使用的這把科爾特（Colt）單動式左輪手槍，無論現場、電話還是網上拍賣，競投情況都相當熱烈。
2021-08-30
由嘉里、信和及港鐵合作發展的港鐵黃竹坑站上蓋新盤揚海，繼上周上載樓書後，今周隨即開放示範單位及公佈價單，首批120伙涵蓋一至三房戶型，折實後最平1079.92萬元入場。 嘉里發展香港區總經理湯耀宗指出...
2021-08-28
聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息，美股三大指數急彈，惟市場認為港股走勢仍與之前相若，由於中美關係、內地監管風暴及地緣政治風險未明，大市無明顯...
2021-08-30
十年前的八月廿八日，阿仙奴於英超作客曼徹斯特市以2:8大敗給曼聯，十年後的同一日，阿仙奴再作客曼徹斯特市就吞曼城五蛋。網上的槍迷罵聲震天，當日有份入場的槍迷更是愛得很痛，在別人嘲笑前先自嘲。有槍迷於半場時已經離座，甚至有人在藍月入球時鼓掌和手舞足蹈，就連球隊名宿都忍不住狠批是領隊阿迪達的戰術出錯。 二○一一年八月廿八日，阿仙奴造訪曼徹斯特市的奧脫福球場，以2:8大敗給曼聯。「八二八慘敗」於上周六剛好滿十周年，而這日阿仙奴再次作客曼徹斯特市，今次就淨吞曼城五隻光蛋，令「八二八」再成槍迷最痛苦的一日。當中有份入場的阿仙奴球迷更是哀莫大於心死，務求在他人嘲笑己隊前先自嘲。 提早離...
2021-08-30
香港MINI代理上月底在港推出全 新版MINI Hatch車系，標準配套大幅升級，繼續主打開心活潑，據知一式三款之中，暫時以入門Cooper 5-Door五門版最受買家熱捧，車價$339,800起。...
2021-08-25
45歲內地女星趙薇日前突然被列為「劣跡藝人」，所有作品在各大影音平台下架、個人與公司的社交帳號也全被封鎖，似乎一夜間「被消失」，但其出事原因至今無人知曉。事發後趙薇一直「潛水」，前晚突然有消息指她連夜...
2021-08-30
本港推行新冠疫苗接種計劃一百八十五天，有四百一十萬多人打了第一針，接種率剛過了合資格接種人口的六成，而打了兩針人數為三百三十多萬。總體而言，香港離保護屏障所需的七成接種率，仍有一段距離。港府表示，不排除效法歐洲國家推行疫苗通行證，即打了針人士方可進入某些公共場所，否則會被拒諸門外。由於變種病毒入侵風險一直存在，加強谷針措施，大有必要。 法國政府在八月初實施疫苗通行證計劃，民眾若要進入咖啡館或搭乘跨城市火車，必須出示政府核發的通行證，證明已接種疫苗、曾感染新冠肺炎但已痊瘉或有近期的檢測陰性證明。意大利也差不多在同一時間實施通行證制度，民眾進入健身房、博物館、電影院等室內處所，...
2021-08-30
除了沈集成、方嘉柏、韋達依舊予人有新馬搶攻的感覺外，姚本輝、丁冠豪及希斯，近來練兵工夫相較預期亦做得更多更辣。 姚本輝、希斯皆曾有季初搶攻前科，兵力夠又搶得起，對此不感奇怪。但確估唔到亦無印象，丁冠豪季初竟如此積極。 眼見、口講或心諗，均無憑證，丁冠豪最近安排一批馬，一輪又一輪地拍跳，縱使非甚麼大件事，也得提醒自己，練馬師絕對唔係想搶攻就搶到，還要有多的是的因素配合，重點始終是馬匹，究竟操唔操得起？ 神經受刺激後，翻資料求證，發現丁冠豪開倉三季以來，於九、十月的成績原來幾好，大前季十四Ｗ、前季八Ｗ，雖上季頭馬總數乃三季最低，也贏五場，而度過稍差的一季後，今季回復搶攻模式不稀...
2021-08-30