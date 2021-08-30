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青協調查指公民科欠教材 教師難掌握尺度教學壓力大

2021-08-30 列印
青協調查指公民科欠教材 教師難掌握尺度教學壓力大
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　　香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」昨日公佈研究，公民與社會發展科教師在教學準備及教學信心方面感到壓力，最大挑戰是缺乏詳細課程內容。

　　青年創研庫在分別訪問三百九十五名高中核心科目主任和九百七十五名初中學生，當中約四分一任教通識科，面對課程改革，通識改為公民及與社會發展科，逾七成教師認為「一國兩制下的香港」，是三個課題中最難教授。教師最大的挑戰，最多人認為是缺乏教材，亦有人未能掌握如何挑選可討論的議題及深度。



　　約六成教師認為推行時間倉促，在預備教材及教學信心方面，以十分為滿分，教師評分只有二點四九及三點六三分，而壓力高達七點九七分。青協建議政府加強支援公民科教師，以及提供更多教材。

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