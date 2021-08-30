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胸插利刀 六旬翁伏屍酒店

2021-08-30 列印
　　一名年約六十歲男子，被發現倒卧北角一間酒店的房間內，胸口插有利刀，當場死亡。

　　昨日下午五時許，警方接獲北角油街一酒店職員報案，指一名年約六十歲男子於房間內昏迷不醒，胸口插有一把利刀，救援人員到場證實當場死亡。警方大為緊張，封鎖酒店的出入口戒備，亦召來警犬協助，並調查男子身份，案件交東區刑事調查隊跟進。



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