  • 2021年8月30日 星期一
  • 27º
  • 90%
熱門： 趙薇阿富汗局勢外傭東京殘奧七公主

日報新聞 > 港聞

學童減少 校長憂「殺校」 教界盼政府提解決方案

2021-08-30 列印
　　教育局局長楊潤雄早前表示，若適齡人口持續偏低，不排除縮班殺校。有教育界人士認為學界長期面對收生壓力，部份校長憂慮「縮班殺校」，期望政府制定出政策解決問題。

　　香港島校長聯會副主席詹漢銘以中西區為例，指未來六年升讀小一的學童數字大減，部份校長憂慮「縮班殺校」，他相信，人口起跌屬自然循環，學界長期面對收生壓力，每年都花長時間討論，但往往都是「煮到埋嚟先食」，又認為人口下跌是加強推行小班教學的好機會，建議政府在《施政報告》中提出長遠解決方案。



　　教育專業聯盟召集人招祥麒認為本港學童人口過往驟增驟減，最近亦有移民學生回流本港，認為當局應慎重考慮「殺校」決定，建議政府應按學童數目驟增驟減情況，訂立短中長期規劃應對，並與業界認真商討。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd