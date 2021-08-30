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教總暑假接20老師求助 不因立場皆提供幫助

2021-08-30 列印
■教總指，與其他教育組織商討舉辦更多活動。
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　　教協早前宣佈解散，另一教師工會教育工作人員總工會昨日召開「有事搵工會，工會幫到手」記者會，指今個暑假已接獲約二十宗教師求助個案，強調不會因政治立場而拒絕提供幫助。工會又指，正與其他教育組織商討舉辦更多活動，例如教師培訓及比賽。

　　教總會長余綺華指工會過去每年處理約三十至五十宗求助個案，又曾處理教師專業失德的個案，包括涉及性騷擾、襲擊等，惟暫時未有個案與過去社會事件相關，她又指，今個暑假已接獲約二十宗教師求助個案，但不清楚相關老師過往有否向教協求助，又指只要牽涉教育專業層面，例如有教師受到校方懲罰等，工會願意提供協助。



　　對於教協已宣佈解散，工會如何替補，余綺華回應指，正與其他教育組織商討舉辦更多活動，包括教師培訓及比賽、有關《國安法》的教師講座等。

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