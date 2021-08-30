教總暑假接20老師求助 不因立場皆提供幫助

教總會長余綺華指工會過去每年處理約三十至五十宗求助個案，又曾處理教師專業失德的個案，包括涉及性騷擾、襲擊等，惟暫時未有個案與過去社會事件相關，她又指，今個暑假已接獲約二十宗教師求助個案，但不清楚相關老師過往有否向教協求助，又指只要牽涉教育專業層面，例如有教師受到校方懲罰等，工會願意提供協助。
對於教協已宣佈解散，工會如何替補，余綺華回應指，正與其他教育組織商討舉辦更多活動，包括教師培訓及比賽、有關《國安法》的教師講座等。
本港近期預約打針人數時上時落，接種率仍未達七成，保護屏障遙不可及。公務員事務局局長聶德權表明，政府會朝「全民接種」方向推展疫苗接種計劃，不排除會在食肆、交通工具等施加限制，只准已打針的人進入。政府亦鼓...
2021-08-30
河南鄭州市上周六起全面解封，翌日鄭州市氣象部門即發佈未來一周將受暴雨影響的消息。據了解，當地公交集團周日起恢復正常運營，就面臨受暴雨影響。而微博網民亦紛紛留言關注河南的情況，網友說「水情災情疫情反覆橫...
2021-08-30
十九世紀美國西部時代惡名昭彰的比利小子（Billy the Kid），最終遭一名警長開槍擊斃。這把奪命手槍於上周五拍賣，以六百零三萬美元（四千六百八十八萬港元）成交，創下槍械拍賣的世界紀錄。比利小子本名麥卡蒂（Henry McCarty），是在亞利桑那州和新墨西哥州被通緝的亡命之徒，前後殺了八個人。他是近百年來西方流行文化津津樂道的話題之一。在一八八一年七月十四日，警長加勒特（Pat Garrett）在新墨西哥一處農場開槍擊中比利小子胸口，令他當場斃命，死時年僅二十一歲。當時使用的這把科爾特（Colt）單動式左輪手槍，無論現場、電話還是網上拍賣，競投情況都相當熱烈。
2021-08-30
由嘉里、信和及港鐵合作發展的港鐵黃竹坑站上蓋新盤揚海，繼上周上載樓書後，今周隨即開放示範單位及公佈價單，首批120伙涵蓋一至三房戶型，折實後最平1079.92萬元入場。 嘉里發展香港區總經理湯耀宗指出...
2021-08-28
聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）維持「鴿派」立場，指收水非加息，暗示不急於加息，美股三大指數急彈，惟市場認為港股走勢仍與之前相若，由於中美關係、內地監管風暴及地緣政治風險未明，大市無明顯...
2021-08-30
十年前的八月廿八日，阿仙奴於英超作客曼徹斯特市以2:8大敗給曼聯，十年後的同一日，阿仙奴再作客曼徹斯特市就吞曼城五蛋。網上的槍迷罵聲震天，當日有份入場的槍迷更是愛得很痛，在別人嘲笑前先自嘲。有槍迷於半場時已經離座，甚至有人在藍月入球時鼓掌和手舞足蹈，就連球隊名宿都忍不住狠批是領隊阿迪達的戰術出錯。 二○一一年八月廿八日，阿仙奴造訪曼徹斯特市的奧脫福球場，以2:8大敗給曼聯。「八二八慘敗」於上周六剛好滿十周年，而這日阿仙奴再次作客曼徹斯特市，今次就淨吞曼城五隻光蛋，令「八二八」再成槍迷最痛苦的一日。當中有份入場的阿仙奴球迷更是哀莫大於心死，務求在他人嘲笑己隊前先自嘲。 提早離...
2021-08-30
香港MINI代理上月底在港推出全 新版MINI Hatch車系，標準配套大幅升級，繼續主打開心活潑，據知一式三款之中，暫時以入門Cooper 5-Door五門版最受買家熱捧，車價$339,800起。...
2021-08-25
45歲內地女星趙薇日前突然被列為「劣跡藝人」，所有作品在各大影音平台下架、個人與公司的社交帳號也全被封鎖，似乎一夜間「被消失」，但其出事原因至今無人知曉。事發後趙薇一直「潛水」，前晚突然有消息指她連夜...
2021-08-30
本港推行新冠疫苗接種計劃一百八十五天，有四百一十萬多人打了第一針，接種率剛過了合資格接種人口的六成，而打了兩針人數為三百三十多萬。總體而言，香港離保護屏障所需的七成接種率，仍有一段距離。港府表示，不排除效法歐洲國家推行疫苗通行證，即打了針人士方可進入某些公共場所，否則會被拒諸門外。由於變種病毒入侵風險一直存在，加強谷針措施，大有必要。 法國政府在八月初實施疫苗通行證計劃，民眾若要進入咖啡館或搭乘跨城市火車，必須出示政府核發的通行證，證明已接種疫苗、曾感染新冠肺炎但已痊瘉或有近期的檢測陰性證明。意大利也差不多在同一時間實施通行證制度，民眾進入健身房、博物館、電影院等室內處所，...
2021-08-30
除了沈集成、方嘉柏、韋達依舊予人有新馬搶攻的感覺外，姚本輝、丁冠豪及希斯，近來練兵工夫相較預期亦做得更多更辣。 姚本輝、希斯皆曾有季初搶攻前科，兵力夠又搶得起，對此不感奇怪。但確估唔到亦無印象，丁冠豪季初竟如此積極。 眼見、口講或心諗，均無憑證，丁冠豪最近安排一批馬，一輪又一輪地拍跳，縱使非甚麼大件事，也得提醒自己，練馬師絕對唔係想搶攻就搶到，還要有多的是的因素配合，重點始終是馬匹，究竟操唔操得起？ 神經受刺激後，翻資料求證，發現丁冠豪開倉三季以來，於九、十月的成績原來幾好，大前季十四Ｗ、前季八Ｗ，雖上季頭馬總數乃三季最低，也贏五場，而度過稍差的一季後，今季回復搶攻模式不稀...
2021-08-30