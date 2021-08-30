﻿冒網購平台招下單員﻿ ﻿中介促求職者先墊支﻿

疫情下搵工艱難，不少求職者均在網上求職，令不法之徒有機可乘，冒充知名網購平台作招聘。近日多個招聘社交平台專頁，充斥大量以HKTVmall、友和YOHO等作招徠的招聘廣告，聲稱招聘網絡跟單助理、處理定單人員。《星島日報》記者「放蛇」求職，中介聲稱需為平台商家提高網店瀏覽量，惟採線下支付方式，將指定貨品加入購物車後截圖記錄，並將貨款以轉數快轉帳，即可賺取約一成回佣。HKTVmall及友和YOHO則先後在網上澄清，並無委託第三方進行招聘，呼籲公眾提防受騙。最近在網上求職群組頻現大量行文類近的招聘廣告，所聘職位名稱五花八門，包括「網站助理」、「網店下單員」、「文職」及「下單助理」等，亦有廣告直接標明，是為大型網購平台如HKTVmall及友和YOHO請人。招聘廣告的共通點是強調上班時間自由，最短可每天只上班一小時，亦可在家辦公，只需懂簡單的手機操作，即使是學生抑或家庭主婦均能勝任，部份廣告列明月薪可達兩萬元，日薪則由三百至一千元不等，多勞多得。記者佯裝求職者向一位聲稱為HKTVmall聘請下單員的中介查詢，對方解釋工作內容時指，為部份網店提升交易量及瀏覽量，需先墊支數百至一千元購物「刷單量」，可賺取商品價格百分之八至十二的佣金，不過中介強調，佣金將於每次完成「任務」後由該網店支付，中介要求提供幾項資料，包括姓名、居住地區及轉數快帳戶，但記者未提供全部資料已獲聘，被告知需聯絡另一位客服，由其分派工作。客服通過WhatsApp解釋，兼職下單員需將指定商品放入購物車後截圖記錄，記者按其要求傳送截圖，對方確定後便提供一個聲稱是商家的轉數快帳戶，要求記者直接轉帳，更強調不能經官網下單：「請直接過數商家指定戶口，因為在商城購買，商家係需要發貨嘅，會令商家造成損失。」客服其後將HKTVmall一家商店出售的行李箱購物連結傳來，要求記者盡快完成定單，並需直接轉帳。兩大網購平台早前發現被偽冒招聘，先後在facebook專頁作出聲明，HKTVmall在聲明中提到，其公司所有職位招聘均由內部部門負責，並沒有委託第三方平台進行招聘工作，不會以「即日出糧」或「日結」方式發薪；其公司絕不會向求職者收取任何手續費或按金。HKTVmall發言人指，兩度於社交媒體專頁刊登澄清，並於公司網站的「常見問題」中作出提醒，呼籲公眾及客戶提防受騙。兩平台澄清沒委託第三方徵才友和YOHO亦發聲明指，其公司不會在非正式招聘網站或平台，利用來歷不明的用戶帳號徵才。友和YOHO發言人指將密切留意疑似騙案，會考慮報警跟進。事實上，早前已有人疑假冒內地網購平台淘寶，以同樣手法招聘網上助理，要求求職者墊支購物「刷單」。記者聯絡到一名苦主M小姐，她指上月在一個求職網站，看到一份網上助理兼職工作，「對方叫我搵另一個客服，話係淘寶刷單part time（兼職）」，着她「先代拍付錢」，完成任務後會發還本金及佣金。M小姐憶說，首兩次購買售價低於一千元的貨品後，均獲得一成佣金，遂不虞有詐，繼續接下任務，之後對方要求她一次過完成五張定單。豈料對方多次以任務超時、卡單等理由，未有向M小姐發還本金及佣金，更不斷游說她再墊支，她驚覺受騙便報警。警方回覆查詢時透露，今年首半年共接獲三百五十宗網上求職騙案，已超出一九及二○年錄得合共三百零二宗相關案件，而上半年有關涉案金額合共二千零三十萬元，較去年全年多近一倍，惟警方未有備存所涉及的網上平台分類數字。