對接種猶豫盼「拖得就拖」 刻意食龍蝦致敏求醫 為求一紙「不宜打針」港人奇招盡出

全球正依賴新冠疫苗接種進度以重整步伐，香港亦不例外，至今逾一半人口已接種疫苗，不過疫苗猶豫未減，在政府宣佈多個行業從業員須打針後，部份人仍望尋得一紙「不適宜打針」醫生信，有人打針前一日去急症室求診，聲稱頭暈、心口痛以取病假紙拖延打針，更有人揚言要食龍蝦致敏感再求醫。不過有醫生透露，縱簽發不宜接種證明，一般只得半個月至幾個月不等的期限，只有極少數人因對疫苗敏感不能打針，「可以暫緩，但長遠不能拖太久。」本港至今約有五成二人接種首劑新冠疫苗，惟與政府擬定的「基本階段目標」七成接種率有一段距離。醫生：可以暫緩 卻不能拖太久當局早前宣佈，特定行業包括政府僱員、醫管局員工、學校員工及院舍人員等，須接種新冠疫苗，若有醫生紙證明不適宜打針，方可定期自費檢測取代。前往診所尋求一紙證明的人有所增加。在公立醫院急症室當值的家庭醫生李福基透露，有病人前來求診時指頭暈及心口痛，病人其後披露被老闆要求打針，但自己對疫苗有猶豫，故在打針前一日求醫。李福基估計病人借更改打針日期以拖延時間，但他坦言最多只批出一至兩日病假，「可以暫緩，但長遠不能拖太久。」家庭醫生林永和亦留意到，愈來愈多公務員到其診所，冀於打針前了解自己的身體狀況，或進行身體檢查，「有些病人會將自己的驗身報告拿給我看。」他不諱言，有些新症個案一來到便開宗明義，因身體有多處不適，希望可獲醫生紙證明不適合打針。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭亦透露，不少公務員反映其身體狀況不宜打針，包括有長期病患、三高，卻找不到醫生作證，「試過有懷孕同事捧住個肚過來，不知所措。」不少網民討論獲醫生簽紙的「大計」。為展示明顯過敏反應，有網民刻意進食大量龍蝦，引致全身過敏後去看醫生，企圖換取醫生紙。另有網民道聽途說，聲稱只要接種子宮頸癌疫苗，隔兩三周後才可接種新冠疫苗，冀「拖得就拖」。惟兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工坦言，食物敏感與疫苗敏感不一樣，利用「苦肉計」避過打針的做法不合理，「病人若憂心應與醫生討論，不應以奇怪手段抹殺疫苗的作用。」有部份求診者則是顧及下一代，教師葉女士（化名）正餵哺母乳，原定於九月回校開學，知悉教師須強制打針後，擔憂疫苗或為嬰兒帶來影響，故四出求診望取得證明，不過先後遭兩名私家醫生拒絕：「他們聲稱無提供簽紙服務。」葉女士再翻查疫苗相關資訊，知悉科興疫苗不適合餵母乳媽媽接種，遂向第三位醫生強調自己想選科興，終獲簽醫生紙：「我原計劃餵完今個月就上班，醫生只批了半個月，他說『半個月後再視乎情況。』」病人政策連線主席林志釉質疑政府在新措施下，有否為病人留有足夠空間，「如果打完第一針，出現明顯過敏反應，是否需繼續打第二針呢？」他認為政府有責任解釋清楚，同時需顧及實際情況豁免部份人接種疫苗，「當然要經過醫生評估，有證據支持。」「私家醫生亦未必敢寫紙」不過，不適合打針的病人僅屬少數。醫學會會長蔡堅以糖尿或血壓高的病人為例，若原定於一個月後才打針，一般都能靠用藥控制，倘不能控制病情才需簽發醫生紙，「二十個先有一個要簽。」李福基提到醫生的顧慮：「知道政府有意『谷針』，私家醫生亦未必敢寫紙。」若遇有疫苗敏感史或同時對多種藥物有敏感的病人，會轉介個案至醫管局的疫苗過敏安全門診跟進。