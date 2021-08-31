﻿港人戴口罩防疫意外收穫 流感求診大減 感冒藥銷量跌四成

本港去年初爆發新冠肺炎疫情，至今歷時一年零八個月，市民天天戴口罩，時時勤洗手，不但防範新冠病毒，同時亦遏止流感肆虐。衞生防護中心錄得的流感求診率，較爆疫前出現斷崖式下跌。有藥房指，現時感冒藥、鼻敏感藥等銷量較疫前下跌三、四成，保健產品則反增兩成。私家醫生亦指出，患流感和感冒而求診的市民大減，他們轉而問診三高等慢性都市病。衞生防護中心公佈的流感速遞顯示，以每千個診症計，一九年三月初，本港定點普通科診所呈報的流感樣病例比率是四點一宗，定點私家醫生診所則有四十七點六宗。但自去年爆發新冠肺炎疫情後，同年三月普通科診所呈報病例跌至一點七宗，私家醫生診所更急跌至二十七點五宗，跌幅逾四成；到今年三月普通科診所呈報病例再跌至零點六宗，私家醫生診所再下降至六點二宗，跌幅逾八成六。呼吸系統科專科醫生梁子超指，去年冬季流感時期大大縮短，夏季流感更加消失，市民患流感數字出現「斷崖式下降」。他解釋，因為大家長期戴口罩，同時執行一系列防範新冠疫情的措施，成功預防流感，令流感個案大幅下降。保健產品銷量上升以往不少市民患流感後，買成藥吃了繼續上班，情況不再。港九藥房總商會理事長林偉文指出，感冒藥、鼻敏感藥、咳藥水等銷量減少跌三、四成，但樂見市民少了這方面的病痛。他亦留意到，多了市民轉為購買健康食品、保健產品，如補關節、補眼及補鈣等，該類產品生意反增兩成。家庭醫生關嘉美指，留意到患感冒等求診市民減少，但同一時間多了人為接種新冠疫苗，來接受身體檢查，從而發現原來患上「三高」，甚至有病人對自己血壓高達二百四十仍懵然不知，醫慢性病的市民反而增多。打針前驗身揭「三高」梁子超預期新學年學校爆發上呼吸道感染的機會較微，不過，由於下年初或會放寬社交限制，各地亦有機會重啟經濟並恢復人流往來，流感潮和新冠病肺炎有機會一同發生，故提醒市民須盡早接種新冠疫苗，並按時間打流感針，做好雙預防的準備。