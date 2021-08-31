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廠商會首輪打針大抽獎 送百萬元免找數簽帳額

2021-08-31 列印
■廠商會昨舉行「有種‧有賞」疫苗獎賞大抽獎。
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　　谷針抽獎陸續揭盅。香港中華廠商聯合會昨天舉行「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃首輪大抽獎，由會長史立德和永遠名譽會長陳永棋一同抽出一位幸運兒，獨得港幣一百萬元信用卡免找數簽帳額。下一輪抽獎終極大抽獎，將於下月二十九日以直播方式舉行，屆時會抽出一千三百多份禮品，包括有五份共計二百二十萬元免找數簽帳額禮品，以及價值三十九萬元的電動七人車。

　　年滿十八歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，由即日起至下月十八日期間可透過手機登入「e 健行」系統登記參加抽獎。已參加首輪抽獎的市民將自動進入終極大抽獎，毋須再登記。



　　史立德表示，香港整體接種率在各界努力下已達六成，但隨着Delta變種病毒流行，需要全民接種才達保護屏障。他擔心近期接種速度有減慢趨勢，呼籲市民為人為己，盡快去打針。

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