殘奧硬地滾球個人賽 港隊三選手晉身八強

本港健兒繼續奮戰東京殘奧。在硬地滾球賽事，港隊代表楊曉林、劉慧茵及梁育榮，分別晉身混合BC2級及BC4級個人賽八強。在混合BC2級個人賽，楊曉林以四比三擊敗葡萄牙代表，小組賽三戰全勝，以小組首名晉級八強。混合BC2級個人賽方面，劉慧茵以八比一戰勝斯洛伐克選手，小組賽三戰全勝，以小組首名晉級八強；衞冕冠軍的梁育榮以四比六惜敗巴西選手，小組賽兩勝一負，為各組的次名選手中最佳，晉級八強。不過，混合BC4級的黃君恒，以及混合BC3級的何宛淇和謝德樺，同樣在小組賽取得兩勝一負，但因淨得球和得失球較少，未能晉級。