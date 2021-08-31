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印尼菲律賓針卡 明起獲港府認可

2021-08-31 列印
　　政府上周容許在印尼及菲律賓已接種新冠疫苗的外傭來港，但拒絕身處當地並已打針的港人回港，引起外界不滿。政府昨晚終宣佈，由明日凌晨零時起，按機制認可印尼、菲律賓、北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄之一。

港增三輸入個案 兩人已打針



　　此外，本港昨天新增三宗新冠輸入個案，分別由埃及和土耳其抵港，其中兩人已完成接種疫苗，當中一人帶有L452R變種病毒。就政府不排除推出「健康通行證」以限制無打針人士進入特定場所，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為值得考慮，指政府要考慮整體市民利益。呼吸系統科專科醫生梁子超則擔心，措施會令到市民反感，建議政府加強宣傳疫苗的安全性。

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