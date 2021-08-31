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美股中段升36點

2021-08-31 列印
　　聯儲局主席鮑威爾上周在央行年會，提及不會急於加息，市場演繹其言論偏向「鴿派」，標普指數以及納指卻再創新高。杜指中段報三五四九二點，升三十六點；納指則報一五二五四點，升一百二十四點。滙控美國預託證券價格見四十一點七八港元，升零點一三港元；騰訊則見四百五十二點二五港元，跌十三點五五港元。



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