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「均香餅家」結業 街坊不捨

2021-08-31 列印
　　擁有四十二年歷史、位於深水埗北河街的傳統餅店「均香餅家」，昨日結業，連日來都有大批市民特地前往支持，市民排隊近一小時，購買月餅、唐餅等，希望把握機會留下回憶。店家稱因為不敵業主大幅加租，無奈結業，店東吳先生稱很不捨得街坊及顧客。「均香餅家」由吳氏夫婦主理，全部麵包和唐餅均由人手製作。店東指先休息一段時間，明年或會在附近尋覓舖位重開。



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