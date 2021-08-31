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﻿疑錯過落車 巴士阿姐「連珠爆粗」鬧司機

2021-08-31 列印
■片中所見，有女乘客疑過站未能落車，於車上大吵大鬧。
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　　早年有巴士阿叔大罵年輕人，現今有巴士阿姐大鬧司機！網上有片流見一輛九巴行經油麻地，有女乘客疑過站不忿，於車上大吵大鬧，不停要求開門「落車」，其間出動連串髒話問候司機。

　　網片所見，一輛九巴由窩打老道轉入彌敦道往尖沙咀方向行駛，突見一名身穿黑色上衣女乘客焦急地向車長要求下車，但車長稱巴士已駛離車站，不能再開車門，着對方如有需要可以投訴。女子聽罷即繼續大罵，司機無奈指她可於下一站落車，惟女子夾雜粗言說，「我點X知你下個站去邊呀！開車門呀！我趕時間呀！」車長沒有理會繼續行車，女子聲稱要報警，並拍攝涉事司機。



　　大部份網民對女乘客行為均負面評價，並指若女子好聲好氣，車長或有機會開門予女子。
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