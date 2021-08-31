﻿新技術及早偵測大腸癌 大幅提升患者存活率

大腸癌是本港最常見的癌症，死亡率排行第二。由於大腸癌病徵難以察覺，大部分確診者已達中晚期，大大減低治癒機會。以往確診大腸癌，照大腸內窺鏡是較準確的方法，但入侵性檢查存有一定風險，所花的工夫也較多，很多朋友便因此猶疑不決，延緩檢測時間，難以廣泛找出潛在的大腸癌患者。香港中文大學醫學院腸道微生物群研究中心研發出全球首創透過檢測糞便的細菌基因（M3）偵測大腸癌，只需檢驗糞便內的特定細菌基因，簡單方便，靈敏度高達九成四，將會是大腸癌的一線篩查方法，讓大腸癌患者能及早進行治療，提升他們的存活率。高危一族該定期檢查大腸癌的成因，醫學界至今仍未有確切的定論，外科專科醫生李文傑補充：「根據統計，大部分病例都與腸內異常生長的瘜肉有關，而有不良生活習慣，包括進食過量含飽和脂肪的食物、紅肉及經加工醃製的肉類，食物纖維攝取量不足，吸煙、酗酒、肥胖或缺乏運動的人，都是患上大腸癌的高危一族。大腸癌患者也有一成至三成為家族遺傳，所以若有家族病史也要特別留心，定期接受檢查。」除了以上的高危人士，若發現自己或家人在一段時間內持續放臭屁、大便有血及排便習慣改變，也要立即求醫。李醫生又表示，大腸生有瘜肉人士，若五至八年不處理，也有機會慢慢演變成癌症，因此若能在瘜肉出現初期便處理，可以大大避免患癌風險。「以往要找到大腸瘜肉或確診大腸癌，要透過大腸內窺鏡檢查，不過由於入侵性檢查始終存在風險，加上檢查前要清理大腸，準備工夫較多，會嚇怕了一些有需要檢查的人，擔誤治療時機。」腸道微生態與大腸癌有關及早發現及確診大腸癌，可以減低死亡率，所以李醫生強調初期檢查及診斷大腸癌對預防、治療及痊癒的重要性。其實除了大腸內窺鏡檢查，大便隱血測試也是診斷方法之一，但此法靈敏度大約只得五成，又有嚴重的假陰性漏洞，並不能準確偵測早期大腸癌。因此醫學界一直找尋內窺鏡以外的準確檢查方法，李醫生說近年已經文獻記載，腸道微生態失衡與患大腸癌有關。「中大醫學院科研團隊利用宏基因大數據，識別出一組共四種特定細菌基因（M3），能有效作出非入侵性的大腸癌檢測。」這個研究一共分析了逾千名參加者的糞便宏基因大數據，當中包括大腸癌或大腸瘜肉患者。結果顯示M3檢測技術更擴展至偵測瘜肉復發，靈敏度亦超過九成，是首個可準確檢測瘜肉復發的非入侵性測試，此研究結果，亦已於二○二○年七月於國際醫學期刊《Gut》發表。M3技術可精準找出大腸癌及大腸瘜肉患者，讓他們及早接受大腸鏡治療。「患者只需在家中採集糞便樣本，然後送回所屬醫療機構，樣本在精準的實驗室進行檢測，大約兩星期便可得知結果，是個方便及非入侵性的嶄新檢查方法，對早期找出潛在大腸癌患者有很大幫助。」有效監測大腸瘜肉復發過往大腸癌患者即使順利接受治療，切除腺瘤性瘜肉，但數年後也有機會出現瘜肉復發，所以康復者也需要定期進行大腸內窺鏡檢查，以監察病情，令他們叫苦連天。但透過M3大腸癌檢測，更可得知康復者的大腸瘜肉是否有復發跡象，大大降低以往要透過入侵性檢查帶來的風險，同時減低潛在患者對照大腸鏡的抗拒性。「由於愈早知悉患上大腸癌就可以愈早展開療程，而大腸癌第一期的存活率可高達九成，與第四期的近一成存活率相差甚遠，加上大腸癌有漸趨年輕化的跡象，因此為了避免大腸內窺鏡檢查市場負擔太重，以往要利用大便隱血測試篩走部分低風險人士，可惜靈敏度不足，容易造成假陰性情況。此後，透過M3大腸癌檢測偵測瘜肉及患癌風險，相信可以更有效找出患者，盡快讓他們接受治療，增加存活機會。」