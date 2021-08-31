船來晚了，也總會到的

好在NEW NORDIC除了生髮片，還有護肝片、助眠片這些優質產品，品牌不至於一下子從貨架上因為缺貨而消失。
踏入夏季，不想肥肉露餡，大家都想選一款既安全又科學有效的減肥產品。NEW NORDIC護肝片也是瑞典生產的，每天只需吃一粒。護肝片內含80%標準萃取的奶薊，一粒護肝片有250毫克奶薊草，其中有200毫克的奶薊素。美國國家醫學圖書館在2014年七月的一篇文獻提到，德國已經將奶薊用作毒素引起的消化不良和肝損傷。肝臟是人體重要的消化代謝器官，分泌膽汁，調節血糖。高含量的奶薊素（歐盟規定劑量範圍內）可以極好的保護肝臟並幫助代謝。
護肝片內還含有膽鹼，膽鹼是歐盟認可有代謝脂肪功效的成分。除了上述兩種成分外，護肝片內的薑黃和朝鮮薊也是公認可以護肝，幫助代謝的草本。
NEW NORDIC產品可以說是性價比非常高的。一盒護肝片有30粒，每天一粒，以單粒包裝設計，衛生乾淨。日常價258港幣，現在有買2盒八八折優惠，每盒均價227港幣。護肝片在屈臣氏門店、網店和NEW NORDIC官網都有賣。
NEW NORDIC是一家地道的北歐公司，產品都在北歐生產。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注NEW NORDIC的Facebook和IG，隨時來郵件聯繫[email protected]。