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船來晚了，也總會到的

2021-08-31 列印
　　這兩年海上的船隻運輸量下降得很厲害，很多公司不運貨了。現在還需要運貨的公司選擇就很少了。一批貨要等船期、轉港、海上運輸，耗時比往常多出大半個月，更麻煩的是到港時間一延再延。從瑞典船運過來的生髮片就來晚了，店舖內缺貨，不得不讓人感慨一下現時做事艱難。為了讓大家以後不會再買不到，NEW NORDIC打算接下來在船運情況好轉前，一律用成本更高的空運了。

　　好在NEW NORDIC除了生髮片，還有護肝片、助眠片這些優質產品，品牌不至於一下子從貨架上因為缺貨而消失。



　　踏入夏季，不想肥肉露餡，大家都想選一款既安全又科學有效的減肥產品。NEW NORDIC護肝片也是瑞典生產的，每天只需吃一粒。護肝片內含80%標準萃取的奶薊，一粒護肝片有250毫克奶薊草，其中有200毫克的奶薊素。美國國家醫學圖書館在2014年七月的一篇文獻提到，德國已經將奶薊用作毒素引起的消化不良和肝損傷。肝臟是人體重要的消化代謝器官，分泌膽汁，調節血糖。高含量的奶薊素（歐盟規定劑量範圍內）可以極好的保護肝臟並幫助代謝。

　　護肝片內還含有膽鹼，膽鹼是歐盟認可有代謝脂肪功效的成分。除了上述兩種成分外，護肝片內的薑黃和朝鮮薊也是公認可以護肝，幫助代謝的草本。

NEW NORDIC產品可以說是性價比非常高的。一盒護肝片有30粒，每天一粒，以單粒包裝設計，衛生乾淨。日常價258港幣，現在有買2盒八八折優惠，每盒均價227港幣。護肝片在屈臣氏門店、網店和NEW NORDIC官網都有賣。

　　NEW NORDIC是一家地道的北歐公司，產品都在北歐生產。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注NEW NORDIC的Facebook和IG，隨時來郵件聯繫[email protected]
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