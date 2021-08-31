裁判官黃雅茵考慮她有悔意，各人有佩戴口罩，且沒有做令傳播風險提升的行為；同類案件最高罰款額為二萬五千元。六十二歲被告鄭麗琼承認去年八月七日在西環中山紀念公園體育館外，身為組織受禁群組聚集的人，無合理辯解而組織受禁群組聚集。鄭散庭後對記者的提問僅表示「多謝關心」。
中山體育館外犯聚 鄭麗琼認罪罰萬元
裁判官黃雅茵考慮她有悔意，各人有佩戴口罩，且沒有做令傳播風險提升的行為；同類案件最高罰款額為二萬五千元。六十二歲被告鄭麗琼承認去年八月七日在西環中山紀念公園體育館外，身為組織受禁群組聚集的人，無合理辯解而組織受禁群組聚集。鄭散庭後對記者的提問僅表示「多謝關心」。
港人戴口罩防疫意外收穫 流感求診大減 感冒藥銷量跌四成
本港去年初爆發新冠肺炎疫情，至今歷時一年零八個月，市民天天戴口罩，時時勤洗手，不但防範新冠病毒，同時亦遏止流感肆虐。衞生防護中心錄得的流感求診率，較爆疫前出現斷崖式下跌。有藥房指，現時感冒藥、鼻敏感藥...
2021-08-31
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鄭州回復正常又再面臨暴雨 市民慨歎：2021活着很難
河南鄭州市上周六起全面解封，翌日鄭州市氣象部門即發佈未來一周將受暴雨影響的消息。據了解，當地公交集團周日起恢復正常運營，就面臨受暴雨影響。而微博網民亦紛紛留言關注河南的情況，網友說「水情災情疫情反覆橫...
2021-08-30
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將全面遙感探測火星 祝融號累計行駛1064米
國家航天局在官方微博發佈最新火星影像，及火星車祝融號的情況。截至八月三十日，火星車在著陸點以南方向累計行駛一千零六十四米。環繞器於八月二十四日使用高分辨率相機對著陸區域成像，獲取了一米分辨率影像，圖像...
2021-08-31
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東南眺維港景 凱旋門素淨廳堂柔和自然
矗立於九龍站上蓋的豪宅凱旋門，基座為機鐵站及商場圓方，是次精選當中簇新雅裝放盤，實用面積逾960方呎，由原則3房1連工人套房間隔，改為2房1套，廳大房大，均坐向東南，附設賞景露台，近望西九戲曲中心一帶...
2021-08-31
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鮑威爾：儲局不急於提高利率 加息憂慮減 標普納指再創新高
聯儲局主席鮑威爾上周在央行年會，提及不會急於加息，市場演繹其言論偏向「鴿派」，標普指數以及納指卻再創新高。杜指周一早段曾升54點，至35510點。標指早段升0.62%，並曾見4537點的歷史新高，納指...
2021-08-31
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球迷隊友對手齊造勢 美C效應
美斯和C朗拿度今夏各自轉會後，周日即於其新球會發揮「球王效應」。美斯於法甲為巴黎聖日耳門作客蘭斯以後備地標上陣，引來二萬名主場球迷為其歡呼，甚至主隊球員賽後都跟其合照，完全是客場當主場踢，助聖日耳門贏二比○。至於C朗周日雖未為曼聯作客狼隊上陣，但其加盟已激發起門將迪基亞的鬥志，為表現一般的紅魔守住一比○勝局。 球迷引頸以待，美斯加盟巴黎聖日耳門近三周後，終在周日上演地標戰，於法甲作客蘭斯一仗後備上陣。儘管今仗美斯在下半場六十六分鐘才後備上陣，但由他在六十分鐘開始熱身起，整個蘭斯主場二萬名球迷已開始吶喊「美斯」之名，無疑是造出客場當主場踢的氣勢。 助PSG紅魔旗開得勝 最後這...
2021-08-31
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【MALL樂哥】 北角匯《愛犬‧美術館》延長開放，新推Staycation套票、萌犬月餅，同毛孩一齊打卡過中秋！
早排成家人帶埋毛孩去睇北角匯《愛犬‧美術館》，本身個展覽暑假就完，徇眾要求下延長開放，9月9日起至9月30日仲完全免費開放，又係時候同汪星人瘋狂打卡！《愛犬‧美術館》係北角匯聯乘美國現代藝術家Mich...
2021-08-26
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同運動員集郵後超餓 李家誠 徐子淇甜歎五星酒店Tea
徐子淇先後為丈夫李家誠誕下4名子女，雖然做了媽咪，但從來都無肥過，不過估唔到李太原來咁「擦」得！日前，李家誠以恒基兆業地產集團主席身份，向港隊運動員頒發近2千萬獎金，並跟太太齊集郵；隨後兩公婆到中環五...
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社論——學童留家自理差 復課須補救
暑假即將結束，疫情放緩，學童數日後重回校園，至少上半日面授課堂，但過去一年半不斷停課，加上長時間改為網課，令不少學童出現疫情「後遺症」。有大學調查發現，學童的視力轉差，亦有校長發現，學童自理能力低於預期。家長和學校必須同心協力，應對學童復課後出現的問題。 中大醫學院公佈一項研究結果，指學童在疫情中長時間留在家中，改為上網課，加上經常使用電子產品，出現「近視爆發式增長」，近視發病率增了一點五倍，估算每年近視將加深快近一倍；亦有小學校長指，去年新學期之初，有小一新生欠缺自理能力，譬如上廁後不懂清潔屁股，而他們的學術知識亦明顯「滯後」，「順序數A至Z都有困難」。還有，長時間停學留...
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馬場浮世繪——潘頓全家出席蘇廄拜神
不少馬房在開鑼前都會先拜神，祈求新季事事順利，日前蘇保羅馬房便舉行季前拜神儀式，潘頓和太太Nicole、女兒Roxy和兒子Cash一家四口，都有出席，潘頓其後更在社交網站上載了一家四口誠心上香的拜神片段，以及兒子餵「新威煌」吃青草的相片，不少網民都讚好。 馬場浮世繪
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