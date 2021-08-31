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中山體育館外犯聚 鄭麗琼認罪罰萬元

2021-08-31 列印
中山體育館外犯聚 鄭麗琼認罪罰萬元
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　　十多名時任中西區區議員去年八月於西環中山紀念公園體育館外召開緊急會議，不滿政府繞過諮詢徵用該館作病毒檢測中心，六人事後被票控違反限聚令，其中四人但不包括已流亡海外的許智峯早前承認控罪，前區議會主席鄭麗琼（見圖）的案件昨日在東區法院開審，她認罪並被罰款一萬元。

　　裁判官黃雅茵考慮她有悔意，各人有佩戴口罩，且沒有做令傳播風險提升的行為；同類案件最高罰款額為二萬五千元。六十二歲被告鄭麗琼承認去年八月七日在西環中山紀念公園體育館外，身為組織受禁群組聚集的人，無合理辯解而組織受禁群組聚集。鄭散庭後對記者的提問僅表示「多謝關心」。



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