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男子疑遭尋仇 手指幾斬斷

2021-08-31 列印
■有私家車無辜遭扑爆後座車窗。
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　　一對男女昨凌晨零時許行經科學館廣場對開，疑遭三名惡漢尋仇下車追斬，事主擋刀令手指慘被削至「吊吊揈」，女友人報案，警員追緝兇徒下落。

　　四十五歲高姓男子情急下以手擋刀，右手中指幾近被斬至「吊吊揈」，其後男子遭對方追趕，一度撞向路邊一輛私家車。惡漢繼續施襲，私家車無辜遭扑爆後座車窗。兩人其後見有的士急腳登上逃離現場，兇徒亦登車逃去。事主自行到伊利沙伯醫院求醫。



　　警員到場並封鎖現場，案件列傷人，施襲原因未明，暫未有人被捕。

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