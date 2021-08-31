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假冒順豐短訊頻詐財

2021-08-31 列印
　　順豐速運昨表示，近日有不法份子冒用順豐名義，向市民發出SMS短訊，訛稱短訊接收者錯過包裹派送，要求點擊網址「SF-delivery.com」重新安排送遞，騙徒會利用市民在網址入輸入的資料進行詐騙，將受害人的賬戶存款轉走，呼籲客戶及公眾人士提高警覺。

　　順豐速運指市民點擊網址後，會連接至一個偽冒順豐的網頁，顯示地圖及虛假的運單號，並要求市民輸入重新派送日期，以及電話號碼、地址及信用卡資料等。



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