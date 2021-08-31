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澳門明年起禁即棄膠飲管攪拌棒

2021-08-31 列印
　　澳門特區政府近年逐步推動減塑工作，澳門由明年元旦日起，禁止進口及轉運不可降解塑膠製一次性餐飲吸管和飲料攪拌棒。

　　澳門環境保護局表示，經綜合分析澳門實際情況及參考其他地區經驗，澳門特區政府根據《對外貿易法》的有關規定，通過行政長官批示，公佈有關決定。澳門今年元旦日起，已禁止進口及轉運一次性發泡膠餐具。



　　香港「走膠」則計劃於二五年起分階段管制即棄膠餐具，率先禁用即棄發泡膠餐具，法例日後將涵蓋餐飲業處所的堂食及外賣。

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