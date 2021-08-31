澳門明年起禁即棄膠飲管攪拌棒

澳門環境保護局表示，經綜合分析澳門實際情況及參考其他地區經驗，澳門特區政府根據《對外貿易法》的有關規定，通過行政長官批示，公佈有關決定。澳門今年元旦日起，已禁止進口及轉運一次性發泡膠餐具。
香港「走膠」則計劃於二五年起分階段管制即棄膠餐具，率先禁用即棄發泡膠餐具，法例日後將涵蓋餐飲業處所的堂食及外賣。
本港去年初爆發新冠肺炎疫情，至今歷時一年零八個月，市民天天戴口罩，時時勤洗手，不但防範新冠病毒，同時亦遏止流感肆虐。衞生防護中心錄得的流感求診率，較爆疫前出現斷崖式下跌。有藥房指，現時感冒藥、鼻敏感藥...
2021-08-31
河南鄭州市上周六起全面解封，翌日鄭州市氣象部門即發佈未來一周將受暴雨影響的消息。據了解，當地公交集團周日起恢復正常運營，就面臨受暴雨影響。而微博網民亦紛紛留言關注河南的情況，網友說「水情災情疫情反覆橫...
2021-08-30
國家航天局在官方微博發佈最新火星影像，及火星車祝融號的情況。截至八月三十日，火星車在著陸點以南方向累計行駛一千零六十四米。環繞器於八月二十四日使用高分辨率相機對著陸區域成像，獲取了一米分辨率影像，圖像...
2021-08-31
矗立於九龍站上蓋的豪宅凱旋門，基座為機鐵站及商場圓方，是次精選當中簇新雅裝放盤，實用面積逾960方呎，由原則3房1連工人套房間隔，改為2房1套，廳大房大，均坐向東南，附設賞景露台，近望西九戲曲中心一帶...
2021-08-31
聯儲局主席鮑威爾上周在央行年會，提及不會急於加息，市場演繹其言論偏向「鴿派」，標普指數以及納指卻再創新高。杜指周一早段曾升54點，至35510點。標指早段升0.62%，並曾見4537點的歷史新高，納指...
2021-08-31
美斯和C朗拿度今夏各自轉會後，周日即於其新球會發揮「球王效應」。美斯於法甲為巴黎聖日耳門作客蘭斯以後備地標上陣，引來二萬名主場球迷為其歡呼，甚至主隊球員賽後都跟其合照，完全是客場當主場踢，助聖日耳門贏二比○。至於C朗周日雖未為曼聯作客狼隊上陣，但其加盟已激發起門將迪基亞的鬥志，為表現一般的紅魔守住一比○勝局。 球迷引頸以待，美斯加盟巴黎聖日耳門近三周後，終在周日上演地標戰，於法甲作客蘭斯一仗後備上陣。儘管今仗美斯在下半場六十六分鐘才後備上陣，但由他在六十分鐘開始熱身起，整個蘭斯主場二萬名球迷已開始吶喊「美斯」之名，無疑是造出客場當主場踢的氣勢。 助PSG紅魔旗開得勝 最後這...
2021-08-31
早排成家人帶埋毛孩去睇北角匯《愛犬‧美術館》，本身個展覽暑假就完，徇眾要求下延長開放，9月9日起至9月30日仲完全免費開放，又係時候同汪星人瘋狂打卡！《愛犬‧美術館》係北角匯聯乘美國現代藝術家Mich...
2021-08-26
徐子淇先後為丈夫李家誠誕下4名子女，雖然做了媽咪，但從來都無肥過，不過估唔到李太原來咁「擦」得！日前，李家誠以恒基兆業地產集團主席身份，向港隊運動員頒發近2千萬獎金，並跟太太齊集郵；隨後兩公婆到中環五...
2021-08-31
暑假即將結束，疫情放緩，學童數日後重回校園，至少上半日面授課堂，但過去一年半不斷停課，加上長時間改為網課，令不少學童出現疫情「後遺症」。有大學調查發現，學童的視力轉差，亦有校長發現，學童自理能力低於預期。家長和學校必須同心協力，應對學童復課後出現的問題。 中大醫學院公佈一項研究結果，指學童在疫情中長時間留在家中，改為上網課，加上經常使用電子產品，出現「近視爆發式增長」，近視發病率增了一點五倍，估算每年近視將加深快近一倍；亦有小學校長指，去年新學期之初，有小一新生欠缺自理能力，譬如上廁後不懂清潔屁股，而他們的學術知識亦明顯「滯後」，「順序數A至Z都有困難」。還有，長時間停學留...
2021-08-31
不少馬房在開鑼前都會先拜神，祈求新季事事順利，日前蘇保羅馬房便舉行季前拜神儀式，潘頓和太太Nicole、女兒Roxy和兒子Cash一家四口，都有出席，潘頓其後更在社交網站上載了一家四口誠心上香的拜神片段，以及兒子餵「新威煌」吃青草的相片，不少網民都讚好。 馬場浮世繪
2021-08-31