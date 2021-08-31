澳門明年起禁即棄膠飲管攪拌棒

美斯和C朗拿度今夏各自轉會後，周日即於其新球會發揮「球王效應」。美斯於法甲為巴黎聖日耳門作客蘭斯以後備地標上陣，引來二萬名主場球迷為其歡呼，甚至主隊球員賽後都跟其合照，完全是客場當主場踢，助聖日耳門贏二比○。至於C朗周日雖未為曼聯作客狼隊上陣，但其加盟已激發起門將迪基亞的鬥志，為表現一般的紅魔守住一比○勝局。 球迷引頸以待，美斯加盟巴黎聖日耳門近三周後，終在周日上演地標戰，於法甲作客蘭斯一仗後備上陣。儘管今仗美斯在下半場六十六分鐘才後備上陣，但由他在六十分鐘開始熱身起，整個蘭斯主場二萬名球迷已開始吶喊「美斯」之名，無疑是造出客場當主場踢的氣勢。 助PSG紅魔旗開得勝 最後這...

2021-08-31