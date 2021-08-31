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甩刺箭豬引水道獲救 送嘉道理農場檢查

2021-08-31 列印
甩刺箭豬引水道獲救 送嘉道理農場檢查
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　　「甩刺箭豬」可憐被困荃灣引水道，熱心途人報案，消防將其救起，後送往嘉道理農場檢查。

　　昨早六時許，消防接獲行山人士報案稱，於大帽山山腳的一個寮屋村落光板田村的引水道發現一隻箭豬，懷疑牠誤入兩米深的引水道，箭豬不能動彈，市民擔心牠無法離開，因此報案。消防及警方接報到場，消防爬落引水道，並將箭豬捕獲。



　　愛護動物協會人員到場協助，經初步檢查，箭豬幸無大礙，惟背部有微損傷及有小量尖刺脫落，其後決定送往嘉道理農場檢查。

　　箭豬又名豪豬，本港郊野常見箭豬多為東亞豪豬，當受驚時為了保護自己，身上尖刺會豎起。

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