中西匯粹 雙語教學 寄宿學習項目「杭州漢基」體驗生活及文化

香港越來越多家長為子女揀選升讀國際學校，希望子女能夠有多元發展，但同時亦可能會擔心他們的中文程度會比傳統學校的學生弱。由周大福教育集團首席策略官Jennifer Ma 主持的《頭條開Live》，今集邀請到的漢基國際學校（Chinese International School）正好消除家長的疑慮！訪問中校長林澤厚Sean Lynch及副校長李斌與大家分享漢基的中英雙語並行課程、推行IB課程的心得、以及獨有的「杭州漢基」寄宿體驗計劃。漢基國際學校以中英雙語教學為基礎，為學生提供優質的學習語境，配合國際文憑IB課程，鼓勵學生主動學習和思考。校長Sean Lynch指出：「由一九八三年學校創立至今，我們都堅守著漢基的教育理念，只要全心全意，凡事都有可能。」漢基亦以培養學生終生學習及追求知識為目標，透過與不同機構合作及交流，推動教育發展。漢基一直以創新精神及前瞻性的理念辦學，副校長李斌分享：「在八十年代創校時，漢基是香港首間以中英雙語教授國際課程的學校；其後亦是在港第一間教授國際初中文憑課程IBMYP的學校，以及第二間推行國際大學預科課程IBDP的學校。」推行 IB課程重視探究和全人發展漢基創校時曾提供國際普通中學教育文憑IGCSE課程，後來換作採用國際文憑IB課程，李副校長解釋：「雖然兩個課程各有優勢，但我們認為IB課程較注重學生的探究精神和跨學科學習，讓學生能將不同學科的知識和技能連結起來，解決在現實社會中可能會面對的各種問題，正正與漢基的教育理念不謀而合。」漢基一直鼓勵學生自我探索，希望透過自主學習，有效地吸取更多知識。李副校長指：「在傳授知識的同時，我們亦旨在啟發學生學習，培養他們獨立思考的能力，讓他們自行解決問題，而不是被動的接收知識。」在雙語環境中，學生可以接觸到中西不同的文化，學懂由不同背景和角度去思考問題，從而建立同理心。漢基把中、英雙語教學互相切換，為不同學年的學生定立語言學習目標，這種綜合的教學方式充份地培養學生的高階思維及分析能力，讓他們能更容易掌握IB課程的要求。杭州漢基 親身體驗中國文化和生活漢基國際學校於2013-14學年開展「杭州漢基」學習項目，李副校長指，這個項目完全體現了學校具前瞻性及創新的辦學宗旨。這個為十年級學生而設的學習計劃為期一年，學生會於合作院校—杭州綠城育華學校中寄宿及上課。計劃為學生設定全面的學習項目，以「中國」、「挑戰」、「性格」和「社區」為四大支柱，透過與內地同齡學生相處及交流，進行各項體驗活動，加深學生對當代中國文化的理解。跨學科應用科技 面對未來挑戰現今科技的發展迅速，新一代的學生要好好裝備自己才能應付未來對科技的需求。校長Sean Lynch指出，除了學校的設施和環境等硬件配套外，學校的老師、教練、導師都於各類課程及活動中應用最新科技，在不同學科中例如藝術、生物、物理、化學等融入科技元素，讓學生及早接觸和適應未來社會的發展。http://bit.ly/CTFEducation6