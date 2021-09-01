﻿管理人要求遺孀歸還財物 支付前員工欠款 鄧永鏘遺產風波 爭奪張大千名畫

已故慈善家鄧肇堅的長孫、名店「上海灘」及高級會所「中國會」創辦人鄧永鏘爵士（Sir David Tang），四年前因病逝世，其遺孀昨天被遺產管理人入稟高院，要求法庭頒令遺孀立即交出山水畫大師張大千一幅名為《山水》的作品，以及放於「中國會」內的一座名琴，並授權遺產管理人動用遺產，向鄧永鏘前私人助理及五名外傭支付欠款等。鄧永鏘爵士四年前患肝癌離世，其遺孀昨天捲入一宗遺囑管理事宜，原告為鄧永鏘的遺產管理人Gordon David Michael George Oldham，而被告為鄧永鏘爵士夫人Lucy Lady Tang。原告在入稟狀要求被告宣佈，山水畫大師張大千的畫作《山水》，以及位於「中國會」的貝森朵夫帝國三角鋼琴（Bösendorfer Imperial Piano），均屬遺產的一部份，要求被告立即歸還《山水》。原告亦要求被告把China Investment Incorporations（BVI）Limited的一萬股及相關七萬三千多美元股息轉移給Sharpland Investments Limited。原告亦要求被告授權，可以動用鄧永鏘的遺產，向五名外傭各支付六千港元，並向鄧永鏘的私人助理吳康齡支付每月強積金供款及三千一百五十港元附加費用。此遺囑管理事宜暫定在十月二十五日於高等法院陳嘉信法官席前聆訊，預計需時三十分鐘。授權動用遺產支付欠款資料顯示，四年前，吳康齡（現年六十九歲）入稟勞資審裁處，以鄧永鏘病逝後遭解僱，卻未獲支付鄧生前所承諾的額外獎金為由，向鄧之遺產承辦人追討有薪年假、遣散費及額外遣散費等。根據當時申索書，吳共追討三十九萬元遣散費、四十五萬五千元額外的遣散費，以及約十一萬三千元、涉七年的有薪年假補償。當年吳在庭外透露，出任鄧私人助理三十多年，由於鄧活動多，不希望他放假，故他約七年沒放大假。吳稱，鄧患病後，曾透過秘書和會計向員工發電郵確認年資及薪金，並承諾發放相當於十三個月薪金的額外獎金。前助理追薪 稱七年無放大假服務鄧家二十七年的斯里蘭卡籍外傭Kaluharage Nandawathie，亦不滿遣散費比其服務期少兩個月，兩年前曾到勞資審裁處追討一九九○年十月至二○一七年十月的遣散費。