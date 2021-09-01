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醫學會：執業水平須得到醫專認同

2021-09-01 列印
　　對政府修訂草案，放寬醫生來港，醫學會會長蔡堅表示，修訂能否吸引更多海外醫生來港要「等着看」，相信一些來自較窮困國家的專科醫生，會因為收入較高而願意到港執業。他強調，非本地培訓醫生來港執業前，水平必須得到醫專認同。

　　醫學界立法會議員陳沛然則稱，最新修訂較原方案更不可取，是一再開倒車的方案，對醫學界專業自主造成根本性的破壞，也是對醫生人手流失問題，斷錯症開錯藥。他認為，政府必須正視本港公營醫療系統的問題，改善待遇和工作環境，以挽留人才。



　　同時，醫管局歡迎今次修訂，相信有助提升特別註冊制度的吸引力，讓更多合資格的非本地培訓醫生加入本港公營醫療體系。局方又指，會繼續積極推行各項措施以增加及挽留醫生人手。

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