醫學會：執業水平須得到醫專認同

周二宣佈正式重返曼聯的C朗拿度儘管已經三十六歲仍然攻力不減，仍是上季意甲和今夏歐洲國家盃神射手。今晚世界盃歐洲區外圍賽A組，葡萄牙主場迎戰愛爾蘭，C朗只要入一球便能超越伊朗傳奇戴伊，成為國際賽入球最多的球員，並證明重返曼聯的自己仍是最強「魔刀」。（有線601、661台周四凌晨2:45直播） 自曼聯於上周五確認跟祖雲達斯達成重新簽入C朗拿度協議後，紅魔終在周二宣佈C朗拿度正式回家，並簽約兩年再加上一年的續約選項。C朗喜言已經十分期待重新為曼聯披甲：「曼聯在我心中一直佔據特殊地位，我十分期待在坐滿觀眾的奧脫福球場上陣了！」領隊蘇斯克查亦喜言：「他的經驗對隊內的年輕球員而...

2021-09-01