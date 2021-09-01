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增兩宗輸入個案 希臘抵港男染L452R病毒

2021-09-01 列印
　　本港連續十四天本地「零確診」，昨天新增兩宗新冠肺炎輸入個案，分別來自希臘及土耳其，從希臘抵港的三十九歲男子，帶有L452R變異病毒株，他曾於三月及四月在本港接種兩劑復必泰疫苗，上月中在香港進行的抗體測試結果呈陽性；另一名兩歲女患者由土耳其抵港，是否帶有L452R變異病毒株仍有待確定。

　　此外，有傳媒日前報道，本港或要待明年二月北京舉辦冬季奧運會後，方能與內地通關。特首林鄭月娥回應指，不會評論揣測性消息，如何及何時通關，很大程度上取決於疫情，現時主要着重於防止進口案例進入社區，或多或少地實現零案例。林鄭表示，與內地通關並無「本地二十八日清零」等硬性指標，因為情況不斷變化，所以要觀乎制度的健全性和全球疫情。但她強調，中央理解港人免檢疫通關的訴求，特區政府會繼續努力做好防疫工作說服中央對香港人放寬入境政策。



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