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日驚現首宗本土Delta案例

2021-09-01 列印
日驚現首宗本土Delta案例
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　　日本昨日發現首宗由Delta變種病毒「再變異」的病例，患者最初被驗到感染Delta病毒，經過病毒基因分析後，發現有N501S變異病毒株，其與N501Y、即在英國首先發現的Alpha變種病毒相似，暫未知其傳播力有否有提升。由於患者沒外遊，相信是日本首宗本土Delta變異病毒株個案，目前全球有八宗N501S感染個案。

　　美國新冠疫情嚴峻，昨日新增近十八萬宗確診，再多八百八十人死亡。當局預計，最快秋季開始，為五至十一歲兒童接種輝瑞疫苗。



美增18萬新症

　　有輝瑞董事會成員表示，輝瑞下月會公佈五至十一歲兒童接種疫苗的臨牀數據，稍後提交食品藥物管理局審批，相信需時約四至六周。
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