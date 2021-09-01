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美股中段升21點

2021-09-01 列印
　　美國周二股市中段靠穩，杜指報三五四四二點，升二十一點；納指則報一五二四四點，跌十九點。

　　滙控美國預託證券價格見四十一點三八港元，跌零點○七港元；騰訊則見四百七十五點○七港元，跌六點一三港元。紐約期金報每盎司一千八百零七點一美元，跌五點一美元。



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