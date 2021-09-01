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律師會改選陳澤銘成新會長

2021-09-01 列印
■左起：副會長湯文龍，新任會長陳澤銘，副會長黎雅明、余國堅。
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　　律師會昨午召開理事會，選出新會長及新副會長，本身是副會長的陳澤銘，將接替現任會長彭韻僖，成為新一任會長；副會長則由黎雅明、湯文龍、余國堅出任。陳澤銘強調，律師會將保持政治中立，不偏不倚從法律角度表達意見。

　　彭韻僖在今年會長改選中，交棒予副會長陳澤銘。陳澤銘早年在孖士打律師行執業，其後轉投嘉道理父子有限公司當法律顧問，現為蕭一峰律師行的顧問律師。他於二〇一八年起擔任律師會副會長，現為濟南市政協顧問。此外，陳澤銘也在曾鈺成創辦的智庫「香港願景」擔任研究顧問。



　　陳澤銘表示，香港面臨前所未有的挑戰，強調律師會將保持政治中立，不偏不倚從法律角度表達意見，從而維護法治。對於特首林鄭月娥早前警告律師會不應政治化，他回應指，不認為林鄭是在批評，強調律師會願意聽取意見。

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