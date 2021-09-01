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不諳操作翻土機 農場工慘遭削腳掌

2021-09-01 列印
■事主乘政府飛行服務隊直升機送東區醫院救治。
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　　西貢昨晨發生嚴重工傷，一名六旬男工疑初次操作翻土機，右腳不慎觸及刀葉，右腳掌慘遭截斷，皮開肉綻。場內人士見狀大驚下報案，傷者即時送院做接駁手術。

　　事發在西貢清水灣道白水碗一個農場，一名六十三歲溫姓男子工作時，疑不熟知機械操作，右腳觸及翻土機刀片位置，小腿下半部遭齊口切斷，腿部血流肉爛，其他人見狀大驚失色，報警求助，救援人員到場將男工救出，由政府飛行服務隊直升機送東區醫院救治。



　　男子送院時清醒，其被機器切斷的右腳掌放於黑袋內一併送往醫院並做接駁手術。據肇事農場職員透露，傷者初次使用翻土機，疑不熟悉操作，當時甩手導致鬆土機四處滾動，傷者追機時不慎觸及機器的刀葉。

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