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警出動反青少年罪行拘55人

2021-09-01 列印
警出動反青少年罪行拘55人
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　　暑假完結前，警方在屯門區展開反青少年罪行，共拘捕五十五人，當中年齡最小只得十歲，該兒童涉及一宗以他人手機購買點數卡的騙案。

　　屯門警區刑事總督察黃秀玲指，行動中一共拘捕五十五人，年齡介乎十至七十四歲，所涉罪名包括普通襲擊、販毒等，並發出二十八張限聚令告票。最年輕的一名被捕者，僅十歲，他涉得知朋友的父親有使用電話自動繳費功能，因此游說朋友取得其父親的部份帳戶，購買點數卡。據悉，當中涉金額約七千元。



　　另外，警方亦搗破屯門工廠區一個無牌酒吧並拘捕二十五人。警方稱，酒吧主招呼青少年及有黑幫背景，透過開設「女士之夜」，或銷售較便宜酒水等，以吸引年輕人光顧，後於酒吧內以「搵快錢」招攬青少年犯案。

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