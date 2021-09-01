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七月零售業總銷貨值升2.9% 遠低於市場預期

2021-09-01 列印
七月零售業總銷貨值升2.9% 遠低於市場預期
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　　本港七月零售業總銷貨價值臨時估計為二百七十二億元，按年上升百分之二點九，遠低於市場預期的增長百分之十，今年首七個月合計的零售業總銷貨價值臨時估計按年上升百分之七點六。扣除其間價格變動後，七月的零售業總銷貨量臨時估計按年上升百分之零點九。

　　政府發言人表示，由於本地疫情維持穩定及勞工市場狀況進一步改善，零售銷售在七月繼續按年上升，雖然增長速度較上月稍為減慢。展望未來，政府在八月開始派發的電子消費券有助刺激消費意欲，會為零售業在今年餘下的時間提供支持。



　　香港零售管理協會預計，九月的銷情將較八月回落，但十月一日派發的第二期消費券，可再度刺激市民的消費意欲。



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