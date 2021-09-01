酒店接駁巴與的士爭路 兩司機揮拳互毆

在葵芳新都會廣場對開馬路，昨晨一輛酒店接駁巴與一部的士疑爭路，各不相讓，停在路中心，兩名司機下車，拳來腳往，阻塞交通，最後兩人被警方拘捕。昨早近十時，兩名司機在葵芳興寧路先口角再動武！據網上片段所見，一輛的士停泊於路口「黃格仔」內並且亮起死火燈，而一架酒店穿梭巴橫亙路中，疑欲轉彎，似乎在對峙。網上瘋傳短片顯示，兩名分別身穿白衫及藍衫的男子在馬路中央扭作一團，其間白衫男緊箍對方頸部，令對方一度站立不穩，撞向的士後方玻璃窗，他再以右手拍打對方頭部。藍衫男其後鬆脫反擊，向白衫男頭部揮拳，雙方糾打後，一對停手對峙。白衫男其後撿回地上一頂帽子，一名橙衣男衝出，向兩人指手劃腳，疑居中調解。現場所見，兩車停泊於路上，旁邊車輛被逼停下觀戰。兩人打完交後，未有報警，各自離去，其中一人受輕傷。