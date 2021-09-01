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電話卡實名制首階段展開 市民毋須即時登記

2021-09-01 列印
　　電話卡實名登記制規例今日生效，分兩階段實施，首階段今日展開，而電訊商須於明年三月前，建立實施實名登記的設施及系統，期間市民可繼續按現時方式使用電話儲值卡，毋須即時實名登記。

  《電訊（登記用戶識別卡）規例》生效，分兩個階段實施，電訊商須於首階段內，即下年二月二十八日前，設立實名登記完成相關設施及系統，期間市民可繼續按現時方式使用電話儲值卡，毋須即時進行實名登記。



  第二階段將於下年三月開始，由當日起生效的新上台月費服務及儲值卡，均須在啟動服務前完成實名登記，現行儲值卡用戶須於二三年二月二十三日前，向所屬電訊商完成實名登記，而現時上台月費服務的用戶，除非他們「轉台」或開立新的電話號碼，否則毋須向電訊商再作登記。



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