兒童免疫力低易受感染 保護健康 由疫苗開始

兒童免疫力較低，尤其是1歲以下，身體仍待發展，如果不幸染上腦膜炎等疾病，有機會做成永久性傷害，故此兒童疫苗特別重要。疫苗的原理是將經科學製而無毒或殺傷力的細菌或病毒，注入身體後刺激免疫力系統，從而產生抗體，日後當遇到病毒時，身體就可以大量產生抗體作抵抗。因此，衞生署會為0至5歲兒童提供基本疫苗，包括俗稱「四合一」的白喉、破傷風、無細胞型百日咳及活小兒麻痺混合疫苗，卡介苗、乙型肝炎、麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹與水痘等疫苗，提供基本的健康保護。兒科專科林真善醫生表示，小童面臨的健康風險絕不止於此，部份家長擔心涵蓋不足，因而為小童額外接種更多疫苗，以期更佳保護效果。額外接種 進一步減健康風險林醫生解釋，這些疫苗主要針對常見而又可引致嚴重併發症的疾病，如輪狀病毒可引致腸胃炎、高燒、痾嘔肚痛，以至脫水、抽筋等，其感染高峰期是6個月至兩歲間；無論是「ACWY型」還是「B型」血清群引起的兒童腦膜炎，都有可能出現失明、失聰、智力受捐、腦癇症等永久性傷害，死亡率更高達50%；至於乙型流感嗜血杆菌的感染者大多在5歲以下，有機會引起中耳炎、肺炎、腦炎等嚴重併發症，因此家長應考慮在感染高峰期前注射，減低風險。不過，不少孩子都怕打針，林醫生表示，隨著醫學發展，不少疫苗有多種接種方式，包括注射、噴鼻及口服，每種均經過科學實證。她強調，不同疫苗均有不同功效及副作用，家長為子女安排接種前，應與醫生商討，按子女的身體狀況、年齡及家庭承擔能力等，選擇最適合的疫苗。