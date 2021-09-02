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開學常態│孩子有分離焦慮點算好？

2021-09-02 列印
開學常態│孩子有分離焦慮點算好？
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　　在開學期間，有些孩子要與父母分離時，都會大哭大叫要爸媽。如何是好？行為治療師提議應用行為治療 (ABA) 的方法，幫助孩子過渡分離焦慮期！詳情：https://bit.ly/3zu4GDW

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