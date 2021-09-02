殘奧硬地滾球 決勝局奪關鍵分 梁育榮奪銅感謝太太助教支持

東京殘奧硬地滾球混合BC四級個人賽銅牌戰，港隊代表梁育榮對戰中國選手鄭遠森，憑最後一局拿下關鍵一分，擊敗對手，奪取港隊本屆殘奧的第二面獎牌，加上其前四屆殘奧累積三金一銀，他已儲齊金、銀及銅獎牌。他患先天性多發性關節彎曲，曾感到自卑，直至中學接觸硬地滾球後重拾自信，其後結識太太兼助教施珊珊，他昨天稱：「多謝太太，好多謝佢幫咗我好多，包括日常生活上支持我。」港隊第二面獎牌梁育榮在銅牌戰中有個好開局，首局領先四比○，但第二、三局未能得分，對手鄭遠森則每局拿兩分，追成四比四平手。決勝第四局，梁在最後一球終於得分，以五比四鎖定銅牌。這是繼王婷莛在乒乓球得到銅牌之後，香港代表團在本屆殘奧拿下的第二面獎牌。他賽後接受訪問時心情激動，一度哽咽，形容近年其他國家選手水平上升，且大部份選手年紀都比他年輕，沒想過能在個人賽拿到獎牌，「我想同大家講，就算係去到我呢個年紀，無嘢係無可能㗎，只要有夢想、恒心、努力，就會做到想做嘅事！」他拿到獎牌後，更有動力在雙人賽項爭取成績。他今早將與隊友劉慧茵及黃君恒出戰雙人賽，先在九時三十分的分組賽鬥日本，下午三時二十分則出戰哥倫比亞。今出戰雙人賽疫情下，大會不安排頒獎嘉賓為健兒頒獎，最終為梁育榮掛上銅牌的，是結婚近三年的太太施珊珊。施珊珊在港隊兼任教練多年，在早前的個人賽，她亦以助教身份，坐在場邊協助丈夫。梁早前接受訪問時透露，自己患先天性多發性關節彎曲，小時候曾感自卑，但中學接觸硬地滾球後，終找到人生方向，拾回自信，並勇敢地追求太太，終成眷屬。為此，除了感謝港人及教練，他特別感激太太：「多謝太太，好多謝佢幫咗我很多，包括日常生活上支持我」。特首林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉均祝賀梁育榮贏得銅牌。恒基精英運動員嘉許計劃將向梁育榮送出二十萬獎金。