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任國芬100米總成績排第十

2021-09-02 列印
任國芬100米總成績排第十
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　　今屆東京殘奧會，香港健兒面對強勁對手。昨天舉行的女子T36級一百米短跑，香港代表任國芬在小組比賽中以第五名衝線，總成績排第十位，無緣決賽。她跑出的時間是十六秒十五，與個人最佳成績只差百分之一秒。



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